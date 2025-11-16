Suscribirse

Deportes

Amistoso entre Paraguay y Estados Unidos terminó en trifulca de jugadores: pelea le da la vuelta al mundo

Fueron instantes álgidos, donde la prensa y los aficionados presentes al estadio presenciaron todo.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Deportes
16 de noviembre de 2025, 6:08 p. m.
Pelea en el Estados Unidos vs. Paraguay por amistoso de Fecha Fifa en noviembre.
Pelea en el Estados Unidos vs. Paraguay por amistoso de Fecha Fifa en noviembre. | Foto: X - @brfootball

Paraguay y Estados Unidos también tuvieron ruedo por esta fecha Fifa. El pasado sábado, 15 de noviembre, se vieron car a cara en Pensilvania y el duelo acabó en un 2-1 a favor de los norteamericanos.

Sin embargo, más allá del resultado, al final del partido se presentó una tremenda pelea entre jugadores y staff técnico de ambas selecciones. Le terminaron dando la vuelta al mundo debido a la magnitud de lo ocurrido.

Así se desarrolló el Estados Unidos vs. Paraguay

Estados Unidos llegó a cuatro partidos sin perder el sábado, luego vencer a Paraguay, con miras al Mundial de Norteamérica 2026.

Gio Reyna, que regresaba a la selección local por primera vez desde marzo, abrió el marcador a los 4 minutos, y Folarin Balogun sentenció a los 71.

“(Gio) anotó y estamos muy contentos con él, demostró los motivos por los que fue titular y debe seguir mejorando”, dijo el entrenador de Estados Unidos, el argentino Mauricio Pochettino. Reina disputaba su primer partido como titular desde el 1 de julio del 2024 frente a Uruguay por la fase de grupos de la Copa América.

Mauricio Pochettino, entrenador de Estados Unidos.
Mauricio Pochettino, entrenador de Estados Unidos. | Foto: Getty Images

Paraguay igualó transitoriamente a los 8 minutos con gol de Alex Arce, tras asistencia de Miguel Almirón. La Albirroja volverá a disputar un Mundial en 2026 tras 16 años de ausencia, desde Sudáfrica 2010.

“A nadie le gusta perder”, declaró el DT de Paraguay, el argentino Gustavo Alfaro en conferencia de prensa. “Analizo las cosas que nosotros tenemos que incorporar, jugamos con equipos que son muy intensos físicamente”.

“Nosotros queremos ir al Mundial y competir, para eso estamos trabajando, esto es parte del crecimiento”, agregó Alfaro.

Balogun, de 24 años y actual jugador del AS Mónaco, culminó una estupenda triangulación para darle la victoria al combinado local.

“Creo que tuvimos un gran partido, muy complicado”, destacó Poch. “Siempre es bueno ganar pero lo más importante es la lucha y la forma, debemos darle crédito a los jugadores”.

“Hablamos con los jugadores sobre cómo van sintiendo el fútbol que nosotros queremos”, mencionó el DT del combinado norteamericano.

Estados Unidos será coorganizador del Mundial en junio y julio próximo junto a Canadá y México.

“Tenemos una atmósfera y un espíritu que necesitamos sentir de cara a la Copa del Mundo”, agregó Pochettino.

En los descuentos se desató una pelea fuera del campo que derivó en tarjeta roja para el paraguayo Omar Alderete.

“Era difícil ver lo que estaba sucediendo, cuando llegué me caí al lado de la cámara y por suerte Gustavo Alfaro (el entrenador de Paraguay) me vio y me ayudó. No me gustan estas situaciones”, explicó Pochettino.

Con este resultado, Estados Unidos logró su quinta victoria frente a Paraguay, con el que también registra dos derrotas y dos empates.

Imagen del duelo entre Estados Unidos y Paraguay.
Imagen del duelo entre Estados Unidos y Paraguay. | Foto: Getty Images

Ambas selecciones volverán a jugar el martes en la última fecha FIFA de 2025: Estados Unidos enfrentará a Uruguay en Tampa Bay, Florida, mientras que Paraguay se medirá con México en San Antonio, Texas.

*Con información de AFP

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Ucrania sueña con el Mundial 2026 y atormenta a Islandia: remezón en las eliminatorias de Europa

2. Daniel Muñoz sale de la convocatoria de Selección Colombia: Federación dio el motivo

3. David Alonso acabó el 2025, en Moto2, dentro del Top 10: GP de Valencia fue su última parada

4. ONU lamentó la muerte de 7 menores en bombardeo en Guaviare y condenó que fueran víctimas de reclutamiento forzado

5. Amistoso entre Paraguay y Estados Unidos terminó en trifulca de jugadores: pelea le da la vuelta al mundo

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Estados UnidosParaguayFIFA

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.