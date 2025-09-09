Suscribirse

Paraguay superó a Perú y cerró con victoria su clasificación al Mundial 2026

Paraguay regresará a un Mundial tras 16 años de ausencia, su última participación fue en Sudáfrica 2010.

Redacción Deportes
10 de septiembre de 2025, 2:09 a. m.
Paraguay consiguió ganar en la última fecha de la eliminatoria, donde se enfrentó a Perú.
Paraguay consiguió ganar en la última fecha de la eliminatoria. | Foto: @Albirroja

Paraguay venció a Perú por 1-0 este martes en Lima en el cierre de las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de 2026, en un partido de mero trámite para ambos conjuntos.

El gol del triunfo de la albirroja fue anotado por Matías Galarza a los 78 minutos en el Estadio Nacional de la capital peruana.

Con la derrota, el local terminó en el penúltimo lugar de las eliminatorias con 12 puntos en 18 partidos.

Paraguay, clasificado al Mundial tras dieciséis años de ausencia en la fecha pasada, terminó en el sexto lugar con 28 unidades, las mismas que Colombia (tercero), Uruguay (cuarto) y Brasil (quinto).

Equipos alternativos

Con varias bajas y ya eliminada, la selección peruana arrancó el partido buscando aproximarse al arco de su rival, que llegó a Lima ya clasificado y sin sus principales figuras.

Los peruanos querían lograr un buen resultado para acabar con la frente en alto, en lo que ha sido una de sus peores campañas en las eliminatorias desde que se desarrolló el sistema de todos contra todos hace tres décadas.

Contexto: Tabla de posiciones final en Eliminatorias sudamericanas: así acabó Colombia y quedó listo el repechaje

Paraguay, tras los primeros 10 minutos, comenzó a posicionarse mejor en el campo y buscar abrir el marcador con jugadas de contragolpe elaboradas principalmente por Ramón Sosa y Diego Gómez.

La albirroja del argentino Gustavo Alfaro buscaba un triunfo para acabar con la racha de no haber ganado nunca en Lima por eliminatorias.

Garra guaraní

En el complemento, la selección peruana salió decidida por la victoria.

A los 61 minutos, el defensa local Carlos Zambrano conectó un remate de cabeza que el arquero guaraní desvió al tiro de esquina con una gran intervención.

Pero tras un contraataque y desatención de la defensa local, Paraguay anotó el 1-0 con un fuerte remate de izquierda de Galarza a los 78 y enmudeció a los veinte mil hinchas que llegaron al Estadio Nacional.

Paraguay consiguió ganar en la última fecha de la eliminatoria, donde se enfrentó a Perú.
Paraguay consiguió ganar en la última fecha de la eliminatoria, donde se enfrentó a Perú. | Foto: @Albirroja

Alineaciones:

Perú: Pedro Gallese - Luis Advíncula (Oliver Sonne, 85), Renzo Garcés (Erick Noriega, 84), Carlos Zambrano, Marcos López - Renato Tapia, Sergio Peña, Yoshimar Yotún (Jairo Concha, 62) - Kenyi Cabrera (Kevin Quevedo, 62), Luis Ramos, Joao Grimaldo. DT: Óscar Ibáñez.

Paraguay: Orlando Gill - Víctor Velázquez (Juan Cáceres, 68), Omar Alderete, Agustín Sández, Gustavo Gómez - Diego Gómez (Braian Ojeda, 74), Damián Bobadilla, Ramón Sosa - Arnaldo Sanabria (Gabriel Ávalos, 69), Ángel Romero (Matías Galarza, 46), Ronaldo Martínez (Kaku, 46). DT: Gustavo Alfaro.

Con información de AFP.

