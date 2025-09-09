Deportes
Tabla de posiciones final en Eliminatorias sudamericanas: así acabó Colombia y quedó listo el repechaje
¿Bolivia o Venezuela? Se definió el puesto de repechaje, y la Selección Colombia conoce su lugar final en la tabla.
Bolivia se quedó con el puesto de repechaje en las eliminatorias sudamericanas al Mundial 2026. Así las cosas, en marzo definirá si asiste a la cita orbital en Estados Unidos, México y Canadá; y se une a los seis países clasificados directos por Conmebol: Argentina, Brasil, Uruguay, Ecuador, Colombia y Paraguay.
Venezuela, Perú y Chile se convirtieron en los tres eliminados de la competencia. Cabe recordar que para el Mundial 2026, Fifa amplió el cupo a 48 selecciones. Por eso es que Conmebol tuvo más plazas de cara al torneo.
- Argentina | 18 PJ | +21 DG | 38 PTS
- Ecuador | 18 PJ | +9DG | 29 PTS
- Colombia | 18 PJ | +10 DG | 28 PTS
- Uruguay | 18 PJ | +10 DG | 28 PTS
- Brasil| 18 PJ | +7 DG | 28 PTS
- Paraguay | 18 PJ | +4 DG | 28 PTS
- Bolivia | 18 PJ | -18 DG | 20 PTS
- Venezuela | 18 PJ | -10 DG | 18 PTS
- Perú | 18 PJ | -15 DG | 12 PTS
- Chile | 18 PJ | -18 DG | 11 PTS
Resultados de la fecha 18:
- Ecuador 1 - 0 Argentina
- Chile 0 - 0 Uruguay
- Bolivia 1 - 0 Brasil
- Venezuela 3 - 6 Colombia
- Perú 0 - 1 Paraguay
Colombia acabó x
Ocho años tuvieron que pasar para que la Selección Colombia volviera a clasificar a la Copa Mundial de la Fifa. La última vez fue en 2017, cuando empató 1-1 con Perú, en Lima, y obtuvo el tiquete directo a Rusia 2018.
Hoy, con varios nombres nuevos, aunque algunos referentes de aquel momento se mantienen, Colombia tiene el sueño de volver a figurar en una Copa del Mundo. Lo más lejos que ha llegado es a cuartos de final, en Brasil 2014, cayendo ante el anfitrión.
Néstor Lorenzo pudo dejar atrás la mala racha, y de su mano hay un proceso que ha conseguido resultados llamativos en el mundo fútbol. Por ejemplo, llegó a una final de la Copa América 2024, y ahora busca poner La Tricolor, por todo lo alto, en United 2026.
Eso sí, a pesar de que Fifa aumentó los cupos para Conmebol, Colombia sufrió para clasificar a United 2026. Duró casi un año sin ganar, desde octubre de 2024 (4-0 ante Chile en Barranquilla) y solo cuando goleó a Bolivia (3-0), el pasado 4 de septiembre, dejó atrás tres derrotas y tres empates.
“Estoy tranquilo. Estaba con la certeza que se iba a dar. Habíamos trabajado la parte mental, había energía en el plantel. A veces la ansiedad juega una mala pasada. Gracias a Dios lo pudimos resolver. Tengo un grupo de jugadores que están convencidos de lo que estamos haciendo, está en este proyecto”, dijo Lorenzo, tras la clasificación al Mundial, en declaraciones recogidas por As Colombia.