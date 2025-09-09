Suscribirse

Tabla de posiciones final en Eliminatorias sudamericanas: así acabó Colombia y quedó listo el repechaje

¿Bolivia o Venezuela? Se definió el puesto de repechaje, y la Selección Colombia conoce su lugar final en la tabla.

Redacción Deportes
10 de septiembre de 2025, 1:42 a. m.
Tabla de posiciones final en la eliminatoria sudamericana al Mundial 2026.
Bolivia se quedó con el puesto de repechaje en las eliminatorias sudamericanas al Mundial 2026. Así las cosas, en marzo definirá si asiste a la cita orbital en Estados Unidos, México y Canadá; y se une a los seis países clasificados directos por Conmebol: Argentina, Brasil, Uruguay, Ecuador, Colombia y Paraguay.

Venezuela, Perú y Chile se convirtieron en los tres eliminados de la competencia. Cabe recordar que para el Mundial 2026, Fifa amplió el cupo a 48 selecciones. Por eso es que Conmebol tuvo más plazas de cara al torneo.

  1. Argentina | 18 PJ | +21 DG | 38 PTS
  2. Ecuador | 18 PJ | +9DG | 29 PTS
  3. Colombia | 18 PJ | +10 DG | 28 PTS
  4. Uruguay | 18 PJ | +10 DG | 28 PTS
  5. Brasil| 18 PJ | +7 DG | 28 PTS
  6. Paraguay | 18 PJ | +4 DG | 28 PTS
  7. Bolivia | 18 PJ | -18 DG | 20 PTS
  8. Venezuela | 18 PJ | -10 DG | 18 PTS
  9. Perú | 18 PJ | -15 DG | 12 PTS
  10. Chile | 18 PJ | -18 DG | 11 PTS
Contexto: Decisión de Fifa aplica a Colombia: anuncio final para el Mundial 2026 por acumulación de tarjetas

Resultados de la fecha 18:

  • Ecuador 1 - 0 Argentina
  • Chile 0 - 0 Uruguay
  • Bolivia 1 - 0 Brasil
  • Venezuela 3 - 6 Colombia
  • Perú 0 - 1 Paraguay

Colombia acabó x

Ocho años tuvieron que pasar para que la Selección Colombia volviera a clasificar a la Copa Mundial de la Fifa. La última vez fue en 2017, cuando empató 1-1 con Perú, en Lima, y obtuvo el tiquete directo a Rusia 2018.

Luis Díaz y Jhon Córdoba tras certificar el paso al Mundial con Colombia
Hoy, con varios nombres nuevos, aunque algunos referentes de aquel momento se mantienen, Colombia tiene el sueño de volver a figurar en una Copa del Mundo. Lo más lejos que ha llegado es a cuartos de final, en Brasil 2014, cayendo ante el anfitrión.

Néstor Lorenzo pudo dejar atrás la mala racha, y de su mano hay un proceso que ha conseguido resultados llamativos en el mundo fútbol. Por ejemplo, llegó a una final de la Copa América 2024, y ahora busca poner La Tricolor, por todo lo alto, en United 2026.

Eso sí, a pesar de que Fifa aumentó los cupos para Conmebol, Colombia sufrió para clasificar a United 2026. Duró casi un año sin ganar, desde octubre de 2024 (4-0 ante Chile en Barranquilla) y solo cuando goleó a Bolivia (3-0), el pasado 4 de septiembre, dejó atrás tres derrotas y tres empates.

En los partidos cuando uno convoca jugadores uno imagina su rol en el campo y su relación con los compañeros, las conexiones dentro del campo y a veces es bueno probarlos, vamos a tomar con toda la seriedad este partido, tal vez haya algún cambio y sabemos que todos están dispuestos y son potenciales titulares, no va a cambiar el esquema ni la pretensión del equipo
“Estoy tranquilo. Estaba con la certeza que se iba a dar. Habíamos trabajado la parte mental, había energía en el plantel. A veces la ansiedad juega una mala pasada. Gracias a Dios lo pudimos resolver. Tengo un grupo de jugadores que están convencidos de lo que estamos haciendo, está en este proyecto”, dijo Lorenzo, tras la clasificación al Mundial, en declaraciones recogidas por As Colombia.

Selección ColombiaEliminatorias SudamericanasTabla de posicionesMundial 2026

