Bolivia se quedó con el puesto de repechaje en las eliminatorias sudamericanas al Mundial 2026. Así las cosas, en marzo definirá si asiste a la cita orbital en Estados Unidos, México y Canadá; y se une a los seis países clasificados directos por Conmebol: Argentina, Brasil, Uruguay, Ecuador, Colombia y Paraguay.

Venezuela, Perú y Chile se convirtieron en los tres eliminados de la competencia. Cabe recordar que para el Mundial 2026, Fifa amplió el cupo a 48 selecciones. Por eso es que Conmebol tuvo más plazas de cara al torneo.

Argentina | 18 PJ | +21 DG | 38 PTS Ecuador | 18 PJ | +9DG | 29 PTS Colombia | 18 PJ | +10 DG | 28 PTS Uruguay | 18 PJ | +10 DG | 28 PTS Brasil| 18 PJ | +7 DG | 28 PTS Paraguay | 18 PJ | +4 DG | 28 PTS Bolivia | 18 PJ | -18 DG | 20 PTS Venezuela | 18 PJ | -10 DG | 18 PTS Perú | 18 PJ | -15 DG | 12 PTS Chile | 18 PJ | -18 DG | 11 PTS

Resultados de la fecha 18:

Ecuador 1 - 0 Argentina

Chile 0 - 0 Uruguay

Bolivia 1 - 0 Brasil

Venezuela 3 - 6 Colombia

Perú 0 - 1 Paraguay

Ocho años tuvieron que pasar para que la Selección Colombia volviera a clasificar a la Copa Mundial de la Fifa. La última vez fue en 2017, cuando empató 1-1 con Perú, en Lima, y obtuvo el tiquete directo a Rusia 2018.

Colombia regresa a una Copa del Mundo luego de ocho años. | Foto: AFP

Hoy, con varios nombres nuevos, aunque algunos referentes de aquel momento se mantienen, Colombia tiene el sueño de volver a figurar en una Copa del Mundo. Lo más lejos que ha llegado es a cuartos de final, en Brasil 2014, cayendo ante el anfitrión.

Néstor Lorenzo pudo dejar atrás la mala racha, y de su mano hay un proceso que ha conseguido resultados llamativos en el mundo fútbol. Por ejemplo, llegó a una final de la Copa América 2024, y ahora busca poner La Tricolor, por todo lo alto, en United 2026.

Eso sí, a pesar de que Fifa aumentó los cupos para Conmebol, Colombia sufrió para clasificar a United 2026. Duró casi un año sin ganar, desde octubre de 2024 (4-0 ante Chile en Barranquilla) y solo cuando goleó a Bolivia (3-0), el pasado 4 de septiembre, dejó atrás tres derrotas y tres empates.

Néstor Lorenzo regresó a Colombia a una Copa del Mundo. | Foto: Getty Images via AFP