“Amo a Argentina”: el video que deja al descubierto a Cristiano Ronaldo, ¿apoyará a Messi en la final de Qatar 2022?

Cristiano Ronaldo llegó al Mundial de Qatar 2022 con el sueño de muchos, ese que solo se hará realidad para argentinos o franceses; ser campeón del mundo. A sus 37 años de edad, y disputando su quinta Copa del Mundo, el astro portugués volvió a quedar por fuera del campeonato al no superar los cuartos de final.

Aunque Portugal fue líder del grupo H y en octavos goleó a Suiza 6-1, en cuartos se topó con la revelación del torneo. Definiendo el pase a las semifinales, el seleccionado luso cayó derrotado un gol a cero ante Marruecos, que venía de eliminar a España.

El combinado africano consiguió así su pase a semis, instancia en la que el miércoles perdió ante Francia dos goles por cero y quedó relegado a disputar el partido por el tercer lugar, en el que se medirá a Croacia este sábado. Ya el domingo, franceses y argentinos se verán las caras para definir al campeón de la edición número 22 de la Copa del Mundo.

Por su parte, una vez terminó su participación, Cristiano Ronaldo abandonó Qatar junto a sus compañeros de selección y arribó a España, donde se encuentra entrenando en la sede deportiva del Real Madrid a la espera de encontrar un nuevo equipo.

Así como le pasó en el Manchester United, CR7 terminó siendo suplente en Portugal y muchos aseguran que fue un grave error por parte del técnico Fernando Santos, no seguiría a cargo de la selección portuguesa y se sentará con los directivos para una rescisión amistosa de su contrato que iba más allá del Mundial, según reveló el diario A Bola.

En medio de sus días libres, Cristiano Ronaldo no solo los aprovecha para conseguir un nuevo equipo, sino también para mantenerse en forma. Desde el miércoles se conoció que está asistiendo a la Ciudad Deportiva de Valdebebas del Real Madrid para entrenar y no perder la forma física, esto ha generado un sin fin de rumores que hasta ilusionan a los hinchas del club merengue.

Y mientras él está concentrado en definir su futuro deportivo, en las últimas horas se ha hecho viral un video que han desempolvado del baúl de los recuerdos. En abril de 2018, Cristiano Ronaldo hizo un en vivo en Instagram acompañado de su novia Georgina Rodríguez, con quien está desde 2016 y tiene dos hijas, de los cinco hijos que tiene el astro portugués.

En esa transmisión, el exjugador del Real Madrid aseguró que ama a Argentina, país que este domingo disputará la final del Mundial de Qatar 2022. “¿Qué tal boludos? ¿Cómo están?”, Georgina, que nació en Buenos Aires, Argentina, hace casi 29 años.

A lo que Cristiano respondió con mucha emoción: “Mi novia es de Argentina. Amo a Argentina. La gente piensa que no me gusta Argentina, pero me gusta mucho”.

“Somos buena gente los argentinos, claro que siuuu”, dijo la empresaria y modelo imitando la popular celebración de su pareja.

Aunque claramente el portugués se refería al país como tal, es posible que apoye a la albiceleste en la Copa del Mundo porque su novia es argentina y además la rivalidad con Lionel Messi solo se trasladó al campo de juego, ya que fuera de él ha dejado entrever que le tiene admiración.

La final de Qatar 2022, que disputarán Argentina y Francia, está programada para este domingo a las 10:00 a. m. (hora colombiana) en el Estadio Lusail. Antes de conocer al campeón del mundo, el sábado Croacia y Marruecos se verán las caras a la misma hora en el partido para definir al tercer y cuarto puesto del certamen mundialista.

Estos partidos, los últimos de Qatar 2022, se podrán ver en vivo a través de DirecTV Sports y toda la información la encontrará en Semana.com.