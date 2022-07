Andrés Felipe Román destroza el corazón de los hinchas de Millonarios con polémica declaración

Precisamente, hace una semana el fútbol colombiano tuvo un remezón con el anuncio de Atlético Nacional y la contratación de Andrés Felipe Román como refuerzo para el segundo semestre del fútbol colombiano.

Si bien desde hace varios días ya se hablaba de que el lateral podría recalar en el cuadro verde tras no lograr un acuerdo con los embajadores, la noticia afectó a la hinchada azul, que sintió como una traición el paso de un jugador querido a un rival directo históricamente.

Sin embargo, la presentación oficial de los verdolagas fue inminente y la tristeza se apoderó de los azules, a los que solo les quedaba aceptar la decisión de su ahora exjugador. Román estuvo convocado para el juego de Atlético Nacional ante Millonarios, pero no sumó minutos, lo mantuvieron en el banco de suplentes y durante el trascurso de esta semana ha continuado su preparación de cara al debut oficial con su nuevo club. Este podría darse este fin de semana ante Deportes Tolima, en juego válido por la cuarta jornada de la Liga Betplay 2022-II.

Así fue la presentación oficial de Andrés Felipe Román ante los medios de comunicación. pic.twitter.com/nAByoNLzGY — Juan David Londoño (@juandl84) July 21, 2022

Antes de ello, las directivas del equipo paisa quisieron hacer la presentación oficial de su flamante incorporación ante los medios de comunicación: el jugador posó para algunas fotos y respondió a los interrogantes de los comunicadores en una rueda de prensa donde explicó las razones de su salida de Millonarios, dejando por sentado que entre varios aspectos para dar el salto uno de lo más importantes era “crecer”.

“Realmente, yo con la gente con la que trabajo revisamos todas las ofertas, no solo se vio el factor económico, sino el tema de crecer; creo que aún me faltan etapas por quemar, quiero poder hacer una buena presentación a nivel internacional representando al Atlético Nacional, entonces esos fueron los pilares que tuve en cuenta para mi llegada acá”, aseguró Román.

🎙 Andrés Felipe Román fue presentado oficialmente en Atlético Nacional y espera hacer historia en el verdolaga. ⚽️🇳🇬 #VamosVerdolaga pic.twitter.com/1fBXpeTV6j — Blog Verdolaga (@BlogVerdolaga) July 22, 2022

A su vez, se mostró claro en los objetivos que desea alcanzar con la camiseta de su nueva casa: “La idea es hacer buenas cosas, me dan más ganas de trabajar, quiero obviamente dejar aquí un precedente de que estuve acá, no que simplemente pase, entonces vamos viendo y analizando la historia que tienen los antiguos referentes en mi posición; creo que es un plus para poder llegar a alcanzarlos”.

Entre varias importantes declaraciones, se refirió a la proximidad que podría tener su primer partido de verde, asegurando que ante Deportes Tolima hay muchas posibilidades: “Me he sentido bien durante los últimos entrenamientos, considero que el tiempo y el fútbol han pasado muy rápido, y tengo muchas ganas de jugar, ya se lo manifesté al profe, así que me he sentido bien y espero en el próximo juego poder tener algunos minutos”.

Programación de la Liga Betplay 2022-II (fecha 4)

22 de julio

Alianza Petrolera vs. Atlético Bucaramanga

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: Daniel Villa Zapata

Televisión: Win/Win+

Millonarios FC vs. Envigado FC

Hora: 8:05 p.m.

Estadio: El Campín

Televisión: Win+

23 de julio

Águilas Doradas vs. La Equidad

Hora: 2:00 p.m.

Estadio: Alberto Grisales

Televisión: Win/Win+

Deportivo Pasto vs. Unión Magdalena

Hora: 4:05 p.m.

Estadio: Departamental Libertad

Televisión: Win/Win+

Junior FC vs. Independiente Santa Fe

Hora: 6:10 p.m.

Estadio Metropolitano

Televisión: Win+

Deportes Tolima vs. Atlético Nacional

Hora: 8:15 p.m.

Estadio: Manuel Murillo Toro

Televisión: Win+

24 de julio

América de Cali vs. Cortuluá FC

Hora: 2:45 p.m.

Estadio: Doce De Octubre

Televisión: Win+

Independiente Medellín vs. Once Caldas DAF

Hora: 4:50 p.m.

Estadio: Atanasio Girardot

Televisión: Win+

25 de julio

Deportivo Pereira vs. Deportivo Cali

Hora: 4:40 p.m.

Estadio: Hernán Ramírez Villegas

Televisión: Win+

26 de julio

Patriotas FC vs. Jaguares FC

Hora: 4:40 p.m.

Estadio: La Independencia

Televisión: Win/Win+