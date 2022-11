Ansu Fati se dio un lujo de la talla de Ronaldo y Messi en su día de descanso en el Mundial Qatar 2022

El entrenador de la selección española, Luis Enrique, dio día libre a sus dirigidos luego de vencer al combinado costarricense 7-0 en su primer partido en el Mundial Qatar 2022, lo que lo deja tranquilo de cara a su segundo encuentro que será ante Alemania, equipo que cayó derrotado con Japón 1-2.

La plantilla entera decidió realizar diferentes actividades y uno de los que aprovechó la oportunidad para romper la dieta fue el delantero del Barcelona Ansu Fati, quien compartió con su familia y uno de sus mejores amigos en un icónico restaurante catarí.

El nacido en Guinea-Bisáu, pero nacionalizado español, se fue al comedor del famoso chef Nusret Gökçe, más conocido como Salt Bae, un turco que saltó a la fama gracias a la forma como prepara y cocina los diferentes cortes de carne que ofrece en su cadena de restaurantes Nusr-et Steakhouse.

El cocinero ha ganado tal reconocimiento, que incluso ha sido visitado por figuras como Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, ídolos del fútbol mundial, que no pudieron dejar escapar la oportunidad de probar sus platos y de hacer parte de toda la mística que imprime el turco a la hora de rociar la sal sobre los platos que llegan a la mesa, movimiento que ayudó a posicionarlo a nivel mundial.

Durante su presencia en el Nusr-et Steakhouse, a Ansu Fati se le vio acompañado de Brahima y Djenny, sus dos hermanos; también posó con él Lee, su mejor amigo de La Masía, cantera del Barcelona.

El día de permiso para la selección española también sirvió para que Salt Bae ganara unos buenos dólares, pues el grueso del equipo acudió a su restaurante; Asensio, Busquets, Pedri, Jordi Alba, Carvajal, Marcos Llorente, Morata, Koke, Robert Sánchez, Eric García, Dani Olmo, Laporte, Yeremy Pino, Unai Simón, Guillamón, Balde, Gavi y Pau Torres, fueron algunos de los que, según Mundo Deportivo, acudieron a probar la sazón del reconocido cocinero internacional.

Luis Enrique y el sexo durante la concentración

El entrenador de la selección española, Luis Enrique, sigue sorprendiendo con sus transmisiones en Twitch, red social en la que habla sin tapujos sobre temas bastante espinosos que muchas veces los técnicos evaden frente a la prensa.

En su última aparición, el español volvió a generar polémica al hablar sobre el sexo y la posibilidad de que sus jugadores lo practiquen durante la concentración para afrontar el Mundial de Qatar 2022; su opinión fue mucho más allá y se atrevió a poner su experiencia personal como ejemplo de comportamiento ante un certamen como este.

Luis Enrique dejó claro que para él como jugador y como entrenador no es un impedimento esta actividad en medio de competiciones de altísimo nivel, como lo es el Mundial, algo que otros entrenadores cuestionan y han llegado a prohibir mientras se desarrolla cualquier torneo.

Para empezar, dijo que era algo normal y que en su justa proporción no tenía por qué afectar el rendimiento de los deportistas; sin embargo, aseguró que el sexo debe ser mesurado para no tener consecuencias sobre el desarrollo físico.

“Es algo muy normal. No le doy importancia. Mientras no te pegues una bacanal. (...) Con los clubs están en su casa y me preocupa cero si lo hacen o no. Si lo hacen es porque les va bien”, dijo el seleccionador español, quien además hizo énfasis en que no importa con quién se practique, siempre y cuando se haga con “sentido común”.

El entrenador fue un poco más allá y se puso como ejemplo, contando cómo era su comportamiento cuando era jugador de la selección española; en su comentario dejó claro que siempre que tenía la oportunidad, sostenía relaciones sexuales con su esposa.

“El sexo lo considero importante, y de jugador, siempre que podía, con mi mujer, hacía lo que teníamos que hacer”, fueron las palabras de Luis Enrique en medio de su más reciente aparición en Twitch, plataforma en la que sigue sumando seguidores.