Iñaki y Nico Williams, la historia de los hermanos que representan a Ghana y España en el Mundial: “Por los viejos, allá vamos”

Lo primero que hizo Iñaki Williams luego de terminar su entrenamiento con Ghana fue encender el televisor para ver el debut de su hermano, Nico Williams, vistiendo la camiseta de España en el Mundial.

Este 24 de noviembre, Iñaki hará lo mismo, acudir a la tele luego de entrenar para ver el debut de su hermano con Ghana en la Copa Mundo, enfrentado a Portugal. Deseará que ojalá su selección golee de la misma manera en que los españoles lo hicieron con los ticos.

No son medio hermanos, como Jerome y Kevin-Prince Boateng, quienes se robaron la atención en el Mundial de Brasil 2014. Comparten tanto a su papá como a su mamá, pero en el máximo certamen del balompié representarán intereses distintos. Lo mejor es que existe la posibilidad de que se encuentren en cuartos de final.

Iñaki, de 28 años, y Nico, de 20, provienen de una familia de Ghana, que en búsqueda de mejores oportunidades atravesaron el desierto para arribar a España. A ambos les gustó el fútbol y con luz propia han podido brillar. Son atacantes del Athletic de Bilbao, un club que por su filosofía solo contrata a jugadores nacidos en España y de ascendencia vasca.

Mientras Nico tomó la decisión de jugar con España, Iñaki prefirió la tierra de sus padres. Aunque la prensa española rumoró que su decisión obedecía a que se cansó de esperar el llamado de Luis Enrique, él afirmó que su decisión obedece a un sueño de su abuelo.

“El presidente vino a Bilbao para reunirse conmigo y con mi familia, de disputar un Mundial y aún así no fue algo que tuve del todo claro. Las primeras veces dije que no”, dijo Iñaki Williams, como lo recopiló la cadena radial Onda Cero.

Luego, en conversación con AS TV, el delantero dio detalles de su determinación: “Mi abuelo me dijo que sería un sueño para él poderme ver con la selección de Ghana. Se despejaron mis dudas y, después de mi decisión, mi abuelo y mi familia se pusieron felices porque representaré lo que llevo en la sangre”.

Por los viejos. 👨🏿‍🦱♥️👩🏿

Qatar, allá vamos.

🔜🕺🏿 pic.twitter.com/Uu32tNbh1w — IÑAKI WILLIAMS (@Williaaams45) November 14, 2022

Una buena razón para creerle a Iñaki Williams es que ya había entrenado con España, en los partidos de preparación del Mundial de Rusia 2018, convocado por Julen Lopetegui, aunque no llegó a jugar. También llegó a ser tenido en cuenta por Vicente del Bosque, quien sí le brindó minutos de competencia, en un amistoso ante Bosnia como antesala de la Eurocopa.

Un motivo para no confiar en su versión de los hechos es que, más allá de los partidos amistosos a los que fue convocado, no disputó ninguno de los dos torneos. Hoy, con 28 años de edad, quizá sea la oportunidad más clara de disputar un Mundial solo que con una selección que en un comienzo no consideraba, la de Ghana.

¿Y si Iñaki y Nico Williams llegan a enfrentarse? No es tan descabellado como parece. Si ambos clasifican a octavos de final, ronda donde también logran vencer, se enfrentarán en cuartos de final.

“La verdad es que se me haría un poco difícil. Siempre hemos jugado juntos, menos en los partidos del barrio. Sería bonito y ojalá se dé, aunque se nos haga difícil a todo en casa”, comentó Nico Williams en conversación con el diario Marca.

En apariencia, España es la que más factible tiene su clasificación a octavos, dado que comenzó con pie derecho en el Grupo E venciendo a Costa Rica; le resta superar a Japón y Alemania.

Ghana, por su parte, tiene un grupo más parejo: debutará con Portugal, continuará enfrentando a Corea del Sur y finalizará su participación en el Grupo H enfrentando a Uruguay.