Anuncian decisión oficial sobre el futuro de James Rodríguez: Eduardo Berizzo lo confirmó

James Rodríguez se despidió del sueño de ser campeón en la Liga MX. El colombiano cumplió su sanción y volvió a ser titular con el Club León, pero no pudo evitar la derrota frente a Cruz Azul en los cuartos de final.

Y es que en México no se habla de otra cosa que no sea su futuro tras confirmarse la expulsión del Mundial de Clubes, una de las principales razones por las que firmó con León.

“Tiene contrato”

El volante cucuteño tiene vínculo laboral con Club León hasta diciembre de este año y debería quedarse si no llegan ofertas para ficharlo. Aunque el Mundial de Clubes ya no está en el calendario, les queda por delante la Leagues Cup como siguiente objetivo .

Las conclusiones de Berizzo

“No podría calcular y sonaría excusa por la eliminatoria. La eliminatoria se definió en las áreas, Cruz Azul es un equipo contundente y nosotros no pudimos concretar las que tuvimos. No sé exactamente si el impacto ha sido anímico. Ha sido una mala noticia, pero no creo que las explicaciones futbolísticas pasen por ahí”, declaró Berizzo.