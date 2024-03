Aparece video de ‘gol fantasma’ que le suman a Dayro Moreno y desata serias dudas sobre su récord

“Desde diciembre, él me decía que me iba a acompañar siempre, cuando me acercara a uno o dos goles para romper el récord; me escribió y nos hablamos. Es una gran persona, un gran ser humano, un gran profesional. Lo hablábamos: qué mejor que la historia se quedara aquí en nuestra institución, en nuestro equipo, en nuestra ciudad, porque los dos somos hinchas del Once, queremos al Once”, completó.