Sacudón en la Liga Betplay dejó nuevo líder: así quedó la tabla de posiciones tras la fecha 11

Un poco más abajo viene Junior de Barranquilla, que venció a domicilio a Águilas Doradas (0-2) y se aferró al quinto lugar. Once Caldas escaló hasta la sexta casilla, seguido por Atlético Bucaramanga y Jaguares, que cierra el grupo de los parcialmente clasificados a cuadrangulares semifinales.

Sufren los grandes

Medellín y Deportivo Cali aguardan en la novena y décima posición, respectivamente, seguidos por Águilas Doradas y Envigado, que no logran encadenar una buena seguidilla de resultados para volver a meterse en la discusión.

Los que no logran salir del bache de resultados son Atlético Nacional y Millonarios. Los verdolagas igualaron de locales frente al Bucaramanga (0-0) y agudizaron su tensa situación con la hinchada, que nuevamente fue protagonista de protestas y enfrentamientos a las afueras del Atanasio Girardot.

“ La ansiedad y todo lo que se está viviendo nos jugó en contra, empezamos a ser imprecisos, no tuvimos ese último pase, no fue fino, pasa por todo lo que se está viviendo, un tema de nerviosismo, de ansiedad, los jugadores quieren que todo se haga bien, cuando estás ansioso o nervioso en un deporte de precisión pasa lo que nos pasó hoy”, explicó Pablo Repetto, nuevo entrenador de Nacional.

“En la era Gamero nunca habíamos perdido cinco partidos seguidos y creo que como entrenador tampoco me había sucedido con ningún equipo, estas son situaciones que hay que afrontar y que hay que salir con mucha más fuerza”, explicó el estratega samario.

“Perdimos con el último, hoy con Jaguares, que no estaba dentro de los ocho, pero como siempre digo, el rival no fue superior a Millonarios, siempre proponemos, llegan poco y nos convierten y nosotros no convertimos”, lamentó Gamero.