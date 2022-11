Argentina está disputando el Mundial de Qatar 2022 con un futbolista acusado de abuso sexual; piden su deportación

Argentina ha tenido que lidiar con un difícil comienzo en el mundial de Qatar 2022. A la baja de Giovani Lo Celso, Nicolás González y Joaquín Correa, se sumó la derrota inesperada en el debut ante Arabia.

Además de los problemas físicos que parece arrastrar su máxima figura Lionel Messi.

A los desafectados de la albiceleste para el mundial, Lionel Scaloni les encontró reemplazo con Ángel Correa y Thiago Almada.

Como si fuera poco con la tensión que se vive por la obligación de ganar, los argentinos enfrentan un nuevo alto en el camino. El mediocampista ofensivo del Atlanta United F. C. y último en entrar a la lista, Thiago Almada, denunciado, según medios de su país en 2020 por abuso sexual agravado por acceso carnal y abuso grupal.

“Estamos preparando la denuncia con todas las copias de la causa en inglés y en español. Y la vamos a presentar en todas las delegaciones de la Fifa y también desde mi estudio se han contactado con algunos responsables y que llegue a Qatar de la manera más rápido posible”, aseguró la abogada Raquel Hermida, representante de la víctima.

El jugador está imputado en la justicia de San Isidro, mientras en Catar se juega su primera Copa del Mundo.

“Estar en una Copa del Mundo es lo más lindo que te puede pasar. Estaba en el dentista cuando recibí la citación y me puse muy feliz”, confesó Thiago Almada, poco después de haber arribado al aeropuerto de Doha procedente de Buenos Aires.

La abogada entregó declaraciones en el show de Ulises Jaitt de Radio XLFM y arremetió contra la Fifa.

“Thiago Almada no está condenado, pero la FIFA miente, y por eso pedimos que digan la verdad y que no digan que los jugadores que están en Qatar no tienen causas por violencia de género porque Thiago Almada tiene la peor de las denuncias”, puntualizó.

Alexis Zárate está condenado y en prisión. THIAGO ALMADA no está condenado, tiene una causa abierta por ABUSO SEXUAL AGRAVADO x ACCESO CARNAL Y GRUPAL. IPP-14-00-000728-21-00

FIFA no mientan, hay en Qatar jugadores con causas e imputaciones. pic.twitter.com/DCgceA27zS — R. HERMIDA LEYENDA (@Hermidaleyenda) November 24, 2022

Hasta el momento la Selección Argentina no se ha referido oficialmente al tema.

¿Cómo le ha ido a Argentina cuando empezó perdiendo en los mundiales?

No es la primera vez que Argentina está contra las cuerdas. El duelo de este sábado ante México, en caso de terminar en derrota, puede significar un duro golpe para los dirigidos por Lionel Scaloni y la Selección quedaría afuera en la primera ronda de una Copa Mundial por primera vez desde Corea-Japón 2002.

Como en aquella ocasión, la Albiceleste llegaba a la cita como una de las pretendientes al título. La derrota inesperada del martes pasado ante Arabia Saudí provocó que todos los argentinos pensaran que el peor escenario no es algo imposible. Si bien el conjunto sudamericano tiene una rica historia en Copas Mundiales, las eliminaciones tempranas no son algo desconocido.

El triunfo polaco en el segundo turno de este sábado sobre Arabia Saudí dejó a la Argentina con la posibilidad de clasificar aun con un empate ante los aztecas.

Programación fase de grupos

Domingo 27 noviembre:

5:00 a. m.: Japón - Costa Rica (Grupo E).

8:00 a. m.: Bélgica - Marruecos (Grupo F).

11:00 a. m.: Croacia - Canadá (Grupo F).

2:00 a. m. España - Alemania (Grupo E).

Lunes 28 noviembre:

5:00 a. m.: Camerún - Serbia (Grupo G).

8:00 a. m.: Corea del Sur - Ghana (Grupo H).

11:00 a. m.: Brasil - Suiza (Grupo G).

2:00 p. m.: Portugal - Uruguay (Grupo H).

Martes 29 noviembre:

10:00 a. m.: Países Bajos - Qatar (Grupo A).

10:00 a. m.: Ecuador - Senegal (Grupo A)

2:00 p. m.: Gales-Inglaterra (Grupo B).

2:00 p. m.: Irán - EEUU (Grupo B).

Miércoles 30 noviembre:

10:00 a. m.: Túnez - Francia (Grupo D)

10:00 a. m.: Australia-Dinamarca (Grupo D).

2:00 p. m.: Arabia Saudí - México (Grupo C)

2:00 p. m.: Polonia - Argentina (Grupo C).

Jueves 1 diciembre:

10:00 a. m.: Croacia - Bélgica (Grupo F).

10:00 a. m.: Canadá - Marruecos (Grupo F).

2:00 p. m.: Japón - España (Grupo E).

2:00 p. m.: Costa Rica - Alemania (Grupo E)

Viernes 2 diciembre:

10:00 a .m. Ghana - Uruguay (Grupo H).

10:00 a. m.: Corea del Sur - Portugal (Grupo H).

2:00 p. m.: Serbia - Suiza (Grupo G).

2:00 p. m.: Camerún - Brasil (Grupo G).