Argentina tomaría crucial decisión por ausencia de Leo Messi; así impactaría a la Selección Colombia

“Y de repente, las dos ausencias top, una definitiva y otra circunstancial, abren otro escenario de equipo en la Selección. Porque no solo ya no estará Ángel Di María, sino tampoco, por esta doble fecha, Lionel Messi. Y así, en el ataque, se generan otros espacios, hay más lugar. Por ejemplo, para que ellos jueguen juntos, para que no sea uno u otro, para que Julián Álvarez y Lautaro Martínez compartan esta vez la delantera argentina contra Chile”, dice el medio en cuestión.