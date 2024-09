Cristiano Ronaldo desata locura mundial tras imitar el “qué mirás, bobo” de Messi: el video es viral

¿Qué era el “qué miras, bobo”?

“El chabón le decía ‘come here’ (ven acá) y ahí llegué yo y le dije ‘ya está’. Le digo ‘¿para qué le hablas si ves que está caliente? Cállate’. Él me dijo ‘you don’t say shut up’ (no me digas que me calle) y yo le dije entonces ‘don’t talk to Messi’, y ya”, contó el exdelantero del Manchester City, que estuvo presente como miembro de la delegación.