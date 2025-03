Argentina vs. Brasil: canal y hora para ver el clásico por Eliminatorias desde Colombia

Cuatro partidos de las eliminatorias sudamericanas se jugarán en simultánea este martes 25 de marzo. Al tiempo que se juega Colombia vs. Paraguay, en Buenos Aires se estarán enfrentando Argentina y Brasil en una nueva edición del clásico sudamericano .

Así podrá ver Argentina vs. Brasil en Colombia

Desafortunadamente para los colombianos, el clásico de Argentina vs. Brasil se cruzará con el partido de la Selección, lo que impide que lo transmitan en la señales abiertas de Caracol y RCN .

Lo bueno es que hay opciones para no perderse ni un segundo de dicho compromiso. Ambos canales dispondrán de sus recién lanzadas aplicaciones para ofrecer el partido totalmente gratis: Ditu y RCN App tendrán en su parrilla el juego de la albiceleste ante la canarinha .

Pero no son los únicos partidos que se cruzan, pues a las 7:00 p. m. también estarán jugando Chile vs. Ecuador en Santiago y Venezuela vs. Perú en Maturín.