Arne Slot borró a Luis Díaz y contó la verdadera razón: dura decisión le salió muy cara

¿Por qué dejó sin jugar a Luis Díaz?

"No sale nada bueno de perder un partido de fútbol, pero si tengo que tomar los aspectos positivos, definitivamente hubo algunos positivos. Dominar la posesión del balón en Stamford Bridge no es lo que hacen muchos equipos aquí porque el Chelsea también se siente muy cómodo con el balón. Con una desventaja de 2-0, no nos dimos por vencidos, intentamos luchar contra nosotros mismos para volver al partido, y eso es lo que hicimos“, declaró.