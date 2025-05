Su gran nivel y su olfato goleador lo llevaron a estar en la última convocatoria del técnico Néstor Lorenzo en la Selección Colombia. Aunque todavía no ha debutado con esta camiseta, sí confesó que cumplió un sueño por el simple hecho de ser llamado.

Pese a todo el talento que tiene, Marino no ha escapado de las fuertes críticas y para muchos su punto más débil es su proceder en algunos asuntos extrafutbolísticos. El extremo derecho ha estado involucrado en algunas polémicas por sus declaraciones o por actitudes que tiene dentro del campo.

" Si él fuese inteligente se dedicaba solamente a jugar al fútbol, a mostrar sus condiciones porque es muy bueno, no con tanto aserrín como este Vinícius Jr“, agregó.

Poniendo de ejemplo este caso, el exdelantero fue más allá y se atrevió a decir por qué, desde su visión, hoy en día no están triunfando de gran forma los jugadores con menos edad.

"Se dedican a hacer otras pendejadas, pero no pueden perderse del horizonte, perder el objetivo. No pueden olvidar de donde vinieron, deben ser más sencillos, no humildes porque sería agachar cabeza y eso tampoco es, la sencillez es más bien tener respeto", comentó.