“Así no es el fútbol”, Carlos Darwin Quintero explotó contra La Equidad de Alexis García por ‘pegar mucho’

Un duelo vibrante y lleno de emociones fue el que se vivió en la jornada sabatina entre América de Cali y La Equidad. El duelo, que se disputó en el Olímpico Pascual Guerrero terminó con igualdad y con varis polémicas en el aire sobre el planteamiento que dejó ver el equipo dirigido por el técnico Alexis García (Equidad).

El duelo se abrió con el gol del visitante, por medio de David Camacho. El delantero asegurador aprovechó un feo error del portero Diego Novoa quien soltó el balón y lo dejó servido para que el ariete rematara.

No obstante, sobre los últimos minutos de la primera mitad, el América encontró la igualdad parcial gracias a su referente, Carlos Darwin Quintero. El atacante se aprovechó de una desconcentración de la saga defensiva de La Equidad y anotó prácticamente en el área chica para batir al portero Washington Ortega.

Ahora bien, más allá de las emociones en los arcos, el partido también se vio envuelto en varias polémicas a cuanta del árbitro Ruiz. El colegiado del Meta fue muy permisivo a la hora de castigar a los jugadores del cuadro visitante que durante todos los 90 minutos cometieron innumerables faltas.

Según el registro estadístico del duelo, La Equidad cometió un total de 30 faltas en todo el duelo, número elevado que generó la molestia de hinchas y protagonistas dentro del terreno de juego.

Así lo evidenció el delantero Carlos Darwin Quintero, quien luego del duelo se mostró bastante molesto por el planteamiento de La Equidad, que según él “vino a pegar”. “Cuando el equipo no gana los premios individuales no van. Frustrado por el resultado, por el ambiente de la gente. Queríamos lograr el resultado por la gente, pero Equidad vino a pegar y así no es el fútbol”, dijo el jugador.

“Caímos en la trampa de ellos, muy cortado el juego. Hacia mucho tiempo no logramos las combinaciones que en otros partidos hicimos y me queda ese sin sabor, sabíamos lo que estaba viviendo la hinchada”, agregó a su relato.

Guimaraes también dejó ver su molestia

Por otro lado, el técnico del América, Alexandre Guimaraes, se mostró descontento por el resultado ante La Equidad. “Creo que está más que visto, que hicimos e intentamos hacer todo para sacar y ganar el partido. A veces el fútbol también se vuelve una batalla, un juego de fricción como fue hoy, e infelizmente el que imparte justicia no pudo frenar con más tarjetas al rival, pero bueno, a nosotros lo que nos interesa es que hicimos todo. Los números son evidentes, esos partidos así los puedes perder por un error. Lo de hoy es un accidente nada más y ahora pensar en el DIM”.

Sobre el actuar del árbitro Ruiz, el estratega aseguró: “sigo pensando lo mismo, ante tantas faltas, tenía que haber más tarjetas, era evidente. Cada rival juega con lo que piensa que tiene, para poder ganar el partido; sin embargo, creo que por la cantidad de faltas y algunas reiteradas de jugadores que tenían amarilla, pudo haber otra situación, pero ahí ya no podemos hacer nada”.

Por lo pronto, América pasará la página y se enfocará en la siguiente jornada de Liga Betplay. Los escarlatas se medirán el sábado 18 de febrero con el Independiente Medellín que en esta jornada cayó con Envigado por 1-2.

