Así se jugará la primera fecha de la Liga Betplay 2023 - II

Programación Fecha 1 de la Liga BetPlay 2023-II

Además, la fecha de clásicos regionales se podrá vivir en la jornada 10 que está prevista a disputarse en septiembre, cuando Millonarios reciba a Santa Fe, América a Cali y Medellín enfrente a Nacional, además de los otros clásicos que se disputarán entre Huila vs. Tolima, Equidad vs. Chicó, Bucaramanga vs. Alianza, Envigado vs. Águilas, Pereira vs. Once Caldas, Pasto vs. Jaguares y Junior vs. Unión.