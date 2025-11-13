Así se jugará la primera fecha de los cuadrangulares: Nacional, Medellín, América y Junior en el grupo de la muerte

Todo está listo para los cuadrangulares semifinales de la Liga Betplay II-2025 y los ocho equipos se mentalizan en el grupo que les tocará enfrentar pensando en una eventual final en el próximo diciembre. El sorteo de la Dimayor determinó cómo quedaron configurados, hay grupo de la muerte y empieza la recta final de la temporada.

La sorpresa en el grupo de los ocho pasa por la clasificación de Fortaleza, un club bogotano muy joven que logró la épica y ahora se codea con los grandes en búsqueda de un título que lo meta a la historia del fútbol colombiano. Atlético Bucaramanga también se instaló y espera dar la pelea por la serie definitiva.

Por otra parte, los grandes de Antioquia están en la pelea. Atlético Nacional clasificó de forma anticipada, pero pinchó en la última fecha y perdió el punto invisible y quedó en el grupo de la muerte. Por su parte, Independiente Medellín mantuvo la regularidad tras la final del primer semestre y ahora lidera la reclasificación y es uno de los favoritos al trofeo de diciembre.

Deportes Tolima tampoco falló en la instancia final y se quedó con la ventaja deportiva. Con Lucas González como director técnico, espera seguir sorprendiendo y dar el golpe en el grupo. Junior de Barranquilla también conoció su suerte en el cuadrangular y se alista para la batalla pensando en el cupo a la final de la Liga Colombiana.

Así quedaron los cuadrangulares de la Liga Betplay: Hay grupo de la muerte

La última jornada definió a los dos últimos clasificados a cuadrangulares. América de Cali alcanzó un cupo pese a ser goleado en Medellín.

Santa Fe, en medio de rumores de salida de Harold Santiago Mosquera y Pablo Repetto como nuevo director técnico, derrotó a Alianza Valledupar y pescó el séptimo lugar.

De esta manera, el grupo de la muerte quedó conformado por los grandes de Antioquia, habrá gran clásico del fútbol colombiano y tendrán que ir a Barranquilla con el Medellín como ‘cabeza de serie’.

Grupo A: Independiente Medellín, Atlético Nacional, Junior de Barranquilla y América de Cali.

Grupo B: Deportes Tolima, Atlético Bucaramanga, Fortaleza y Santa Fe.

Así se jugará la primera fecha de los cuadrangulares

Grupo A - Fecha 1

Atlético Nacional vs. América de Cali

Junior de Barranquilla vs. Independiente Medellín

Grupo B - Fecha 1

Atlético Bucaramanga vs. Santa Fe

Fortaleza vs. Deportes Tolima