“Aspiramos llegar a la final de la Libertadores”: Alberto Gamero

Este martes 22 de febrero Millonarios se prepara para recibir al Fluminense de Brasil en la fase 2 del torneo de la Copa Libertadores de América.

Los dirigidos por Alberto Gamero entrenaron este lunes de cara al encuentro que se realizará en el Estadio Nemesio Camacho El Campin.

De acuerdo con Gamero, en esta oportunidad, los 25 convocados entrenaron en óptimas condiciones, pese a los problemas de salud que presentaron Felipe Román, Mackalister Silva y Omar Bertel. “entrenaron muy bien, hay medicamentos y terapias, todo se está ajustando para el equipo en pleno debute mañana con un triunfo”.

Igualmente, aseguró que ‘hay hambre de triunfo’ por parte de los jugadores de Millonarios que vienen preparándose desde hace varias fechas para este encuentro.

“Vamos a ganar, aspiramos a llegar a la final de la Libertadores, todos los equipos que estamos en el torneo aspiramos a ganar, ese es el objetivo”, afirmó el DT.

También, aseguró que si bien han estado enfocados en el torneo local, han tenido tiempo para ver los partidos de su rival. “Ya conozco lo que vienen haciendo y cómo están jugando y por ello les exijo bien a mis jugadores”, dijo.

En la rueda de prensa que dio el equipo, Gamero no se aventuró a dar un marcador con el cual el equipo espera ganar, solo aseguró que se necesita el triunfo y que es el objetivo que los capitalinos tienen para este partido de ida.

“Cualquier resultado que sirva ara ganar va a ser el mejor, debemos sumar los tres puntos, más teniendo en cuenta que no se tiene el gol de ventaja, así que el objetivo es sumar y ganar”, dijo.

Ante la inquietud sobre la poca experiencia que tienen algunos del plantel en este torneo, ya que algunos lo juegan por primera vez, en comparación con los experimentados brasileños, Gamero afirmó que no hay ningún temor y que los jugadores van con mucha “humildad” y “respeto”, creyendo en lo que hacen y con los objetivos claros.

En los entrenamientos, los jugadores y el cuerpo técnico tuvieron tiempo para conversar con algunos pequeños que pertenecen a la escuela de fútbol de Millonarios y les dieron consejos sobre cómo seguir persiguiendo su sueño de ser deportistas y de no rendirse.

De hecho, Mackalister Silva, el capitán del equipo, contó su experiencia dentro de Millonarios.

“Los invito a luchar y a no aceptar un no como respuesta. En la vida, y más en el fútbol, nadie es dueño de la verdad. Si hoy vas a un lado a probar y te dicen no, pues busca otro. Que Pepito me dijo que yo era malo y entonces lo soy, no. Uno es el que se encarga de ser bueno, malo o de mejorar. Si uno quiere lograr las cosas, después de que uno trabaje, seguramente se va a lograr”, dijo.

Además, contó que empezó en Millonarios su carrera deportiva, que tuvo que irse al no ver la oportunidad de continuar pero que su reto siempre fue regresar al equipo y lo pudo lograr.

“El trabajo y las disciplina le van a ayudar a uno siempre. Así lo voy a enfrentar yo, así lo vamos a enfrentar, así lo estamos pensando. Estamos trabajando y somo disciplinados”, concluyó Silva.

El partido de Millonarios será este martes 22 de febrero a las 7:30 p.m. y podrá verse por ESPN y Star+.

Duelos de la fase preliminar

Fase 2 (16 equipos)

Millonarios (COL) vs. Fluminense (BRA).

Fechas

Primera fase: del 8 de febrero al 17 febrero.

Segunda fase: del 22 de febrero al 3 de marzo.

Tercera fase: del 8 de marzo al 17 de marzo.

Fase de grupos: inicia el 5 de abril.