Atención: es oficial el once titular de la Selección Colombia para enfrentar a Uruguay

Colombia vs. Uruguay: partido ‘caliente’

“Se eligió esta hora porque me remonta a una época en donde nos fue muy bien, tenemos mejor adaptación en este escenario y por eso elegimos el horario. La preocupación es la deshidratación y hemos trabajado en ese sentido”, dijo el estratega argentino en rueda de prensa.

Ante los medios admitió que fue difícil afrontar las ausencias por lesión, entre las que destacan Yerry Mina, Jhon Janer Lucumí, Jefferson Lerma y Daniel Muñoz, todos titulares el mes pasado en la visita a territorio chileno. “ Es un proceso que tiene altibajos en el rendimiento y en este tema de no confirmar la misma lista, pero esto sirve para que otros jugadores tengan la oportunidad. Ellos saben lo que pedimos, lo que trabajamos y estamos con mucha confianza ”, explicó.

La gran sorpresa en la nómina titular de Colombia fue, sin duda, la inclusión de James Rodríguez, que no viene siendo titular con Sao Paulo, pero es de la entera confianza del técnico.

Este partido será el encargado de abrir la tercera fecha de las eliminatorias sudamericanas, en el que también se enfrentarán Argentina vs. Paraguay, Bolivia vs. Ecuador, Chile vs. Perú y cerrará en horas de la noche con el compromiso entre Brasil y Venezuela en Cuiabá.