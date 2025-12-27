Deportes

¿Atlético Nacional le debe plata a Marino Hinestroza? Habría caos en la negociación con Boca Juniors

No todo sería color de rosa, y aunque den como un hecho la llegada de Marino Hinestroza a Boca Juniors, un detalle estaría trabando la negociación.

Redacción Deportes
27 de diciembre de 2025, 1:30 p. m.
Marino Hinestroza, figura de Atlético Nacional.
Marino Hinestroza, figura de Atlético Nacional. Foto: Getty Images

Siendo 27 de diciembre de 2025, no hay claridad aún sobe la llegada de Marino Hinestroza a Boca Juniors. De hecho, un sector de la prensa argentina, y otra desde Colombia, dan detalles de un presunto problema en la negociación desde hace varios días atrás.

Aunque para algunos el traspaso ya sea un hecho, existirían inconvenientes que estarían trabando la negociación. Nada confirmado, se basa en rumores, pero también sorprende que aún no se haya oficializado nada.

¿Atlético Nacional le debe plata a Marino Hinestroza?

Según contó el periodista Michael Rincón, cercano al mercado de pases y a Boca Juniors, sí. Su información detalla que Atlético Nacional le debe tema salarial y otros pagos más. Sin embargo, Hinestroza querría ir como sea a Boca Juniors.

Rincón revela que Atlético Nacional y Boca Juniors tienen el acuerdo, pero da dos puntos que estarían alargando la negociación:

  1. “Nacional ha ido cambiando condiciones en la letra del contrato, para aprovecharse de la situación”.
  2. “¿Por qué? Adeuda dinero al jugador tanto salario como otros pagos. Quiere desesperar al jugador para que renuncie a la deuda, no pagarle y se vaya sin cobrar”.

Desmienten que Nacional le deba plata a Marino Hinestroza

Minutos después de que surgiera la información desde Argentina, en Colombia desmintieron una presunta deuda de Atlético Nacional a Marino Hinestroza. Lo hizo la periodista Pilar Velásquez por medio de su cuenta de X

“Nacional no le debe un peso, Nacional no va a negociar mal, Nacional no se va a dejar imponer condiciones por muy Boca que se llame”, afirmó Pilar.

Y sentenció: “Eso sí, riesgoso dejar un jugador en el club con la mente en Argentina. Que se vaya, pero que se vaya bien y que ganen todas las partes”.

Mientras tanto, medios en Argentina, como Olé, dan casi como un hecho la llegada del jugador al xeneize, titulando en sus notas al mejor estilo de: “Cómo juega el primer refuerzo de Boca: ‘Es comparable con Sebastián Villa‘”.

El único pronunciamiento oficial lo ha hecho Marino Hinestroza

O al menos lo único con lo que se puede contrastar los rumores de la prensa, es con una historia en Instagram de Marino Hinestroza. Fue el pasado 24 de diciembre, y publicó los colores de Boca Juniors (azul y oro) junto a un reloj de arena, dando a entender que faltaría poco para que se confirmara su llegada al equipo argentino.

La historia de Marino Hinestroza en su cuenta de Instagram.
La historia de Marino Hinestroza en su cuenta de Instagram. Foto: Captura Marii_angulo

Luego, no hay más en los últimos días y la expectativa crece tanto en Atlético Nacional como en Boca Juniors. Asoma el Mundial 2026 y Marino Hinestroza quiere entrar en los planes de la Selección Colombia que dirige el argentino Néstor Lorenzo.

