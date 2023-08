Atlético Nacional se fue humillado de la Copa Libertadores; Racing le remontó

Este jueves, Atlético Nacional se despidió de su sueño por la Copa Libertadores al caer de manera estrepitosa con Racing de Avellaneda. El cuadro verdolaga no supo mantener su ventaja de dos goles y cayó con un contundente 3-0, lo que dejó el marcador global 5-4 a favor de los argentinos.

Racing vs Nacional | Foto: AP

Lo que dejó el juego

Gol de Racing Agustín Ojeda pone el segundo para los de Gago al minuto 50. Racing (4) 2-0 (4) Nacional ▶️ No te pierdas la 🏆 CONMEBOL #Libertadores en #StarPlusLA . pic.twitter.com/GpQyFLGjlN

No obstante, el equipo argentino no se detuvo ahí y tan solo cinco minutos más tarde encontró el gol de la ventaja en el global. Tras una jugada sobre sector derecho, el colombiano Martínez sacó un centro rasante que no pudo rechazar Aguirre y que terminó con gol en propia puerta.