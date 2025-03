Banquean a James y León se hunde: tabla de posiciones de la Liga MX tras nueva derrota

“Así se tienen que sufrir y meter, la verdad que el equipo hizo un partido espectacular con un rival de jerarquía y más allá del 1-0 tan temprano tuvimos la estabilidad mental y esas son las cosas a las que siempre me refiero. Sabíamos que, en algún momento, el juego se podía abrir y este resultado solo es consecuencia del trabajo, ahora lo hemos hecho de 10 puntos contra un León que sabemos lo que significa en su cancha y nuestro equipo sin duda mostró personalidad y es el reflejo de lo que queremos”, declaró.

Golpe para el Club León de James Rodríguez: la millonada que pierde por no jugar el Mundial de Clubes

Contexto: Golpe para el Club León de James Rodríguez: la millonada que pierde por no jugar el Mundial de Clubes

El extécnico de Atlético Nacional despierta la ilusión de los hinchas con la posibilidad de meterse a la fase de playoffs . "Podemos seguir dando más, solo que esa intensidad hay que mantenerla más de 90 minutos más de lo que dura un juego, no es algo fácil, pero debemos ir en mejora constante y en este juego lo vimos, con una idea clara, corriendo riesgos, sacando la pelota y pues como lo dije antes, vamos paso a paso", sentenció.

Berizzo, la otra cara de la moneda

Si en Pumas hay ilusión, en el Club León todo se tornó oscuro de unas semanas para acá. Del equipo que fue líder invicto queda muy poco y Eduardo Berizzo no encuentra explicaciones a lo que viene sucediendo.

“En este juego pasaron cosas que nos deformaron la actuación, no encontramos la distancia para presionar, aún así convertimos el 1-0, pero nos faltó administrar mejor el balón y tras el error la gente de Pumas se mete al juego. Ya en la segunda mitad un poco más metidos, generamos opciones y cuando no la metes, generalmente el futbol te sorprende con un gol al final, así que no ha sido un juego con la fluidez que necesitábamos para salir con un mejor resultado”, comentó el estratega argentino.