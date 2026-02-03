Barcelona acabó padeciendo con gol sobre la hora de Albacete: Copa del Rey tiene semifinalista

FC Barcelona ganó este martes, 3 de febrero, por 1-2 en su visita al Albacete Balompié. Los goles culés fueron de Lamine Yamal y Ronald Araujo, y gracias a ello, pese a la incertidumbre por el gol sobre la hora de Javi Moreno para los locales, ha avanzado a las semifinales de la Copa del Rey, donde los culés aún defienden su título del año pasado.

En el Estadio Carlos Belmonte, el Barça se adueñó pronto de la posesión y Marcus Rashford generó peligro en el 7′. La respuesta llegó dos minutos después con un zurdazo de Antonio Puertas, que no incordió a Joan Garcia ni en general al equipo visitante porque su idea ofensiva era clara. Y de nuevo lo intentó Rashford, pero no culminó en cabezazo su poderoso salto.

Lamine Yamal combinada a menudo con Robert Lewandowski, en busca de que Dani Olmo también hallase un hueco por donde colarse. Otra mala noticia para el Albacete fue la lesión de Carlos Neva y, para colmo, su defensa férrea flaqueó cerca del descanso. La presión alta de Rashford dio frutos con un robo de balón y Frenkie de Jong fraguó la acción del 0-1.

En carrera, el centrocampista neerlandés abrió rápidamente hacia la llegada por la banda derecha de un Lamine Yamal que, de primera, envió su zurdazo cruzado al fondo de la red, a media altura y haciendo inútil la estirada del guardameta rival. Al descanso, Hansi Flick sustituyó a João Cancelo, que cerca había estado de recibir la segunda tarjeta amarilla.

Lamine Yamal, gol de Barcelona ante Albacete. Foto: AP

Al regreso de vestuarios, Dani Olmo rozó el 0-2 en el 47′ con un tiro raso a bocajarro y en el que se interpuso su tocayo Dani Bernabéu en el momento justo. No obstante, el ritmo impuesto por el Barça tuvo premio con el segundo gol que sí anotó Araujo en el minuto 56, de cabeza en un córner botado por el omnipresente Rashford. Aun así, el inglés no acabó el duelo.

Gol de Ronald Araujo con Barcelona ante Albacete. Foto: AP

Fue sustituido en el 66′ por Fermín, quien entró junto a Ferran Torres, este en el lugar de Robert Lewandowski. Eso asentó al equipo catalán, que en el 68′ merodeó su tercera diana con un disparo a ras de suelo del propio Ferran y que despejó Jesús Vallejo cruzándose en el área. Para quemar las naves locales, del banquillo salió Jefté Betancor, autor de dos ocasiones.

La primera en el 73′ fue un cabezazo sin fortuna y la segunda, en el 84′, fue un remate a placer que sí entró, pero que quedó anulado por fuera de juego de un compañero en el origen de la jugada. Por orgullo lo volvió a intentar el Alba, que hizo el 1-2 por mediación de Moreno, cabeceando en plancha una falta lateral que había bombeado José Carlos Lazo al área.

Javi Moreno celebrando su gol ante Barcelona. Foto: AP

La casi inmediata réplica fue una internada de Fermín por el costado izquierdo, un pase de la muerte a Ferran, que lo aprovechó de maravilla, pero su gol no valió por estar en fuera de juego al rematar. Eso dio alas al Alba de cara al tiempo añadido, donde Fran Gámez tuvo la oportunidad de empatar y soñar con un albacetazo como aquella noche del Real Madrid.

Sin embargo, Gerard Martín apareció raudo a la espalda de Joan Garcia y de cabeza sobre la misma línea de portería despejó el derechazo de Gámez que sí había superado al guardameta blaugrana. Con ese susto en el cuerpo, el conjunto barcelonés salió vivo de esta eliminatoria de cuartos de final disputada a partido único, un escenario muchas veces traicionero.

*Con información de Europa Press