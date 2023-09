Barcelona no lo soportó más: estalló y reveló el mal arbitraje que se viene presentando en LaLiga

Una de las figuras más imponentes del fútbol europeo en estos días, se expresó con vehemencia sobre la decepción que tiene hacia el mal arbitraje en los partidos de LaLiga de España.

Cabe añadir que el FC Barcelona venció (1-2) este domingo a Osasuna en El Sadar, en un encuentro algo incómodo para los blaugranas, que desatascaron su poca inspiración con un gol del central francés Jules Koundé al filo del descanso y otro del delantero polaco Robert Lewandowski de un polémico penalti en la recta final, ante un conjunto ‘rojillo’ que puso carácter e intensidad y llegó a soñar con un triunfo tras el empate momentáneo con un gran remate del ‘Chimy’ Ávila.

Los de Xavi Hernández salieron con vida y encadenaron su tercera victoria consecutiva doméstica en una plaza complicada, que apretó desde el primer minuto. Sin cambios en el once, los flamantes fichajes Joao Cancelo y Joao Félix debutaron desde el banquillo, en favor de un Lamine Yamal que repitió titularidad, aunque sin el impacto de otros encuentros.

Robert Lewandowski, la gran figura del Barcelona en el último triunfo | Foto: NurPhoto via Getty Images

Sin generar demasiado peligro, el Barça se encontró con el 0-1 rozando el descanso, gracias a un cabezazo inapelable de Koundé tras un saque de esquina. El gol no amilanó a un Osasuna con hasta nueve cambios en su once, y tras mucho acosar a la defensa catalana, un disparo potente del ‘Chimy’ Ávila puso el empate en el marcador y la ilusión en la grada. Aunque duró poco, porque Lewandowski hizo el definitivo 1-2 desde el punto de penalti, no sin polémica, su segundo gol en el campeonato.

El polaco no falló, fiel a su habitual ‘paradinha’, y puso el 1-2 que sentó como un jarro de agua fría en El Sadar, dado que llegó en la recta final. No obstante, Osasuna no bajó los brazos y reclamó un penalti sobre Budimir, con un agarrón del debutante Iñigo Martínez, parecido al que sufrió Lewandowski, pero el árbitro no lo consideró.

Robert Lewandowski rescató al FC Barcelona | Foto: Getty Images

Adicionalmente, sus declaraciones se enfocaron en que cuando él hace una falta tiene distintas interpretaciones, y aun así el juez le muestra una tarjeta amarilla para no generar problemas.

El jugador, quien además es capitán de la selección de Polonia, expresó su descontento tres semanas después de que el Barcelona presentara la queja oficial por lo que consideran un mal arbitraje en el partido contra Getafe, los ‘blaugranas’ reclamaban la mano en el área del rival que no cobraron como penal.

El jugador manifestó: “Los árbitros están matando La Liga. En algunas situaciones te permiten demasiadas cosas en defensa… No es normal. La Liga no quiere promover el juego de ataque”.

El entrenador de Barcelona aseguró en su momento que el VAR sirve par ‘impartir justicia’; sin embargo, los árbitros no lo están usando de forma correcta en los partidos.

“Para mí se inventa la mano. La mano es inventada. Es así. Y además en la reunión lo dijeron. Uno de los puntos era que entendían a los entrenadores y a mí no me han entendido. La segunda que para pitar manos tenían que ser claras y esta no lo era. Ya en la reunión me dio mala espina”, aseguró el director técnico en la rueda de prensa post partido contra Getafe.

Robert Lewandowski, delantero del Barcelona | Foto: Anadolu Agency via Getty Images