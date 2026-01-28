Deportes

Bayern Múnich de Luis Díaz padece contratiempo en la última fecha de Champions: Kompany se pronunció

Se viene una jornada crucial en Champions, donde Bayern Múnich quiere quedar en los primeros puestos, pero las ausencias lo merman.

Redacción Deportes
28 de enero de 2026, 4:26 p. m.
Ausencias por lesión y suspensiones: contratiempo para el Bayern Múnich de Luis Díaz
Ausencias por lesión y suspensiones: contratiempo para el Bayern Múnich de Luis Díaz Foto: Getty Images

Este miércoles, 28 de enero de 2026, Bayern Múnich visita al PSV por la octava y última fecha de la fase de liga en Champions League. Se espera que Luis Díaz tenga acción, aunque el cuadro bávaro ya está clasificado directamente a octavos de final.

Ahora bien, el departamento de comunicaciones del Bayern Múnich emitió una circular sobre la previa del partido ante PSV. En ella reveló la lista de ausencias en el cuadro bávaro, y Vincent Kompany deberá tomar acción para reemplazarlos.

Son en total cuatro ausencias las que tendrá Bayern Múnich de cara al juego contra PSV. Si bien el cuadro alemán no se juega la clasificación a octavos, sí pelea por ocupar la parte alta de la tabla para poder cerrar en casa algunas rondas decisivas.

Lista de ausencias en Bayern Múnich contra PSV

Tres por lesión, uno por sanción: Vincent Kompany no podrá contar con estos cuatro jugadores para el último partido de la fase de liga en Champions:

