Bayern Múnich de Luis Díaz padece contratiempo en la última fecha de Champions: Kompany se pronunció

Este miércoles, 28 de enero de 2026, Bayern Múnich visita al PSV por la octava y última fecha de la fase de liga en Champions League. Se espera que Luis Díaz tenga acción, aunque el cuadro bávaro ya está clasificado directamente a octavos de final.

Ahora bien, el departamento de comunicaciones del Bayern Múnich emitió una circular sobre la previa del partido ante PSV. En ella reveló la lista de ausencias en el cuadro bávaro, y Vincent Kompany deberá tomar acción para reemplazarlos.

Son en total cuatro ausencias las que tendrá Bayern Múnich de cara al juego contra PSV. Si bien el cuadro alemán no se juega la clasificación a octavos, sí pelea por ocupar la parte alta de la tabla para poder cerrar en casa algunas rondas decisivas.

Lista de ausencias en Bayern Múnich contra PSV

Tres por lesión, uno por sanción: Vincent Kompany no podrá contar con estos cuatro jugadores para el último partido de la fase de liga en Champions:

Minjae Kim : sanción por doble amarilla

: sanción por doble amarilla Raphaël Guerreiro : distensión en el gemelo izquierdo

: distensión en el gemelo izquierdo Konrad Laimer : rotura de fibras en el gemelo izquierdo

: rotura de fibras en el gemelo izquierdo Josip Stanišić: lesión capsuloligamentosa en el tobillo derecho

A Vincent Kompany le indagaron, en rueda de prensa previa al partido contra PSV, por la reincorporación de los jugadores luego de las lesiones. Concretamente por Musiala y Davies, que ya están recuperados pero apenas se adaptan luego de largas lesiones.

Vincent Kompany, director técnico del Bayern Múnich. Foto: AP

“Todos coincidimos en que son dos buenos jugadores. Desafortunadamente, no hay una integración fluida a estas alturas de la temporada; es una integración difícil. El tiempo de juego se basa en el rendimiento; esa es nuestra pieza clave”, lanzó Kompany.

Y en ese momento se pronunció por dos de los futbolistas que no podrá tener para el duelo ante PSV, Stanišić y Laimer: “Estamos cerca de tener una gran plantilla en el momento más crucial de la temporada. Lo importante es que todos estén al máximo de sus capacidades en febrero y marzo. Stanišić y Laimer también estarán de vuelta para entonces”.

Kompany reconoce que las lesiones llegan a mermar al equipo

El análisis de Kompany es completo: Bayern Múnich ha tenido que enfrentar lesiones de alto nivel y cuidado en el último tiempo. La esperanza de él y su cuerpo técnico es que, de a poco, los jugadores marginados por molestias puedan estar listos de cara al cierre de la temporada.

A pesar de las lesiones y suspensiones, Bayern Múnich brilla en todas las competencias donde juega. Foto: Getty Images

Mientras tanto, parece que ha podido sortear bien las ausencias: va líder en Bundesliga, es segundo en Champions, avanza en la Copa de Alemania y ya ganó la Supercopa de ese país. Lo clave, y así lo muestra, es que de cara a los duelos definitivos tenga nómina para echar mano.