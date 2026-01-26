Deportes

Bayern Múnich negocia con socio vital de Luis Díaz: director deportivo lo oficializó

Se trata de uno de los integrantes en el frente de ataque del cuadro alemán, donde también figura Luis Díaz.

Redacción Deportes
27 de enero de 2026, 12:21 a. m.
Max Eberl, director deportivo del Bayern Múnich, reveló conversaciones para renovar a uno de los socios de Luis Díaz.
Max Eberl, director deportivo del Bayern Múnich, reveló conversaciones para renovar a uno de los socios de Luis Díaz. Foto: Getty Images

El director deportivo del Bayern Múnich, Max Eberl, confirmó este lunes 26 de enero que el club bávaro entabló conversaciones para extender el contrato del atacante inglés Harry Kane.

El delantero de 32 años, que se unió al Bayern en 2023, tiene un acuerdo vigente hasta 2027.

“Estamos hablando con Harry, estamos en conversaciones”, dijo Eberl en un evento de la Bundesliga en Fráncfort, y añadió: “Todos sabemos que en algún momento habrá que tomar una decisión”.

El CEO del gigante alemán, Jan-Christian Dreesen, declaró este lunes: “Harry tiene mucha confianza en nosotros y se siente a gusto en Múnich. Él y su familia están bien adaptados. Por lo tanto, no tenemos ninguna razón para apresurarnos”.

Harry Kane celebra la victoria contra el Heidenheim.
Harry Kane negocia su renovación de contrato con Bayern Múnich. Foto: Getty Images

Tras una larga sequía de títulos, Kane rompió su racha en 2025 cuando el Bayern Múnich ganó la Bundesliga.

Esta temporada, el Bayern aventaja en ocho puntos al segundo clasificado en la liga y ocupa el segundo puesto en la Uefa Champions League, en la que ya está clasificado para octavos de final.

En octubre, Kane declaró que “sin duda se imaginaba” prolongando su estancia en Alemania.

Harry ha marcado 119 goles en 126 partidos con el Bayern, además de dar 30 asistencias. Esta temporada, el atacante inglés lleva 34 goles en 30 partidos.

YouTube video wQp8agg6DsQ thumbnail

Con 21 goles en 19 partidos de la Bundesliga, Kane está en camino de batir el récord de goles en una sola temporada en ese torneo, que ostenta Robert Lewandowski con 41 goles en la de 2020-2021.

Harry Kane, Luis Díaz y Michael Olise: tridente de oro para Bayern Múnich

Es una buena noticia para el tridente que conforman Luis Díaz, Michael Olise y el propio Kane. Cada uno ha aportado para que Bayern Múnich se siga consolidando como uno de los equipos más letales en todo el viejo continente, no solo en Alemania.

De hecho, Luis Díaz cayó de perlas al tridente de ataque del Bayern Múnich. El guajiro llegó a mediados de 2025, procedente de Liverpool, y desde un principio mostró que podía juntarse bastante bien con el goleador Kane. Hoy ambos, y Olise, suman para que Bayern sueñe con una temporada récord.

YouTube video gmAgT1WCclU thumbnail

Y es que a mediados del curso 2025-2026, Bayern Múnich es líder de la Bundesliga, avanza en la Copa de Alemania, espera avanzar a la final de Champions y ya tiene en sus vitrinas la Supercopa de Alemania, donde Lucho fue protagonista recién arrancó la temporada.

*Con información de AFP

