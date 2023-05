Boca Juniors estrenará una nueva camiseta que genera polémica entre su hinchada

Boca Juniors de Argentina es el equipo más grande de su país y, para muchos, es el club más grande del continente, ya que cuenta con seis Copas Libertadores de América, además de tres Copas Intercontinentales, que lo acreditan como haber sido el mejor equipo del mundo en los años que las ganó.

El equipo argentino actualmente cuenta con los colombianos Sebastián Villa y Frank Fabra en su nómina, con los que compite en la liga argentina y la Copa Libertadores, donde comparte grupo con Monagas de Venezuela, Colo Colo de Chile y el actual campeón del fútbol colombiano, el Deportivo Pereira.

El reconocido equipo es vestido por la marca deportiva Adidas, quien lleva varios años sacando novedosa indumentaria para uno de sus equipos más importantes en el continente americano. Por lo que, a diferencia de los clubes colombianos, Boca recibe un trato especial por parte de la marca alemana.

Sebastián Villa, delantero colombiano de Boca Juniors. Foto: Getty Images. - Foto: Getty Images

Adidas está preparando una nueva camiseta para Boca Juniors, la cuál sería la tercera del equipo azul y rojo de Argentina. Y aunque no ha sido presentada oficialmente ni por el club, ni por la marca deportiva, en redes sociales se filtró la que sería la próxima camiseta de Boca y al parecer a muchos hinchas no les gustó.

Al parecer la tercera camiseta del equipo argentino tiene unos tonos blancos, grises y azules en una tonalidad mucho más cercana al celeste, por lo que muchos hinchas de Boca Juniors compararon la camiseta con las que usa el club Racing de Avellaneda, uno de los tradicionales rivales, y que viste de celeste y blanco.

Es la camiseta de Boca mas fea en años.

Gestion Riquelme pic.twitter.com/B1OYV8A5Ia — Alejo 🇸🇪 (@AlejoXeneize_BJ) May 16, 2023

Sin embargo, muchos otros hinchas le dieron su visto bueno a la camiseta, diciendo que podría tomarse como un homenaje a los colores de la Selección Argentina, la cual acaba de coronarse campeona del mundo en el pasado mundial disputado en Qatar. Además, que la nueva camiseta conserva detalles azules y amarillos en referencia a los tradicionales colores de Boca Juniors.

Paulo Dybala de Argentina, Rodrigo de Paul de Argentina, Leandro Paredes de Argentina celebrando ser campeones mundiales durante el partido de la Copa Mundial entre Argentina contra Francia en el Estadio Lusail el 18 de diciembre de 2022 en Lusail City Qatar. - Foto: Getty Images

Leyenda de Uruguay lanzó durísimo comentario contra la Argentina de Lionel Messi

Casi seis meses después de la consagración de Argentina en el pasado Mundial de Qatar 2022, las reacciones de aquella cita orbital siguen saliendo a la luz. Desde su corona, la Albiceleste ha recibido un sinnúmero de críticas por su comportamiento dentro de la cancha y el tema de las polémicas en los partidos de la fase final.

La última crítica que ha hecho un gran eco en suelo sudamericano fue por parte de una leyenda de Uruguay, como Diego Lugano, exdefensor de la selección charrúa que no se guardó nada en contra del actual campeón del mundo y los arbitrajes de aquella cita mundial.

En un comienzo, Lugano aseguró que Argentina recibió “ayuda” por parte los árbitros al decretar penales inexistentes. “A la Argentina la ayudaron a ser campeona del mundo. No hay dudas que le dieron una ayuda. Tendrán sus méritos, pero de los 5 penales que le dieron, 4 nadie tiene dudas que no fueron, totalmente forzados. Eso es una realidad. Pero bueno, es también mérito de Messi, que a nivel mundial mueve muchísimo. ¿Te creés que la Fifa no lo ve y no le sirve? Es mérito también de Argentina que supo aprovecharse de eso”, dijo en charla con un medio de su país.

La crítica de Lugano se dio debido a que Argentina contó con varios penales (Arabia Saudita, Polonia, Países Bajos, Croacia y Francia), los cuales fueron facturados por Lionel Messi.

Diego Lugano criticó a la Selección Argentina. - Foto: EFE

“Desde que se introdujo el VAR se le da un poder excesivo al juez de interpretar lo que quiera en cualquier momento. En un partido puede haber 20 penales o ninguno y creo que el fútbol es un caos. Eso se lo dije al pelado Pierluigi Colina (exárbitro y miembro de la Uefa) en el Mundial también con alguna puteada por lo que nos hizo a nosotros. Pasa en Argentina también. ¿No vieron el penal de Boca a River? En Brasil también...”, dijo el referente uruguayo sobre los colegiados y el uso de esta tecnología.

“Creo que lo que hizo la Fifa con el VAR es un movimiento netamente político para demostrarle a no sé quién que es transparente. El tema de las manos es un mamarracho. Si te da en un dedo en el punto del córner cobran penal y te ganan un partido. Es un error garrafal de la Fifa. Los jugadores no tienen opinión, sí los dirigentes que nunca jugaron al fútbol”, agregó.