‘Bolillo’ Gómez envía un mensaje confuso a Junior; eliminado y humillado habló de su futuro

Lo que dijo el ‘Bolillo’ Gómez

“Hubo una cosa que a mí me extrañó mucho… cuando el árbitro pita el penalti a favor de Junior, la gente de la tribuna, con camisetas de Junior, estaba insultándonos y tirándonos cosas porque pitó un penalti, e insultándonos porque hacemos el penalti. ‘¿Pero esta tribuna no es de Junior? ¿Se ponen bravos porque nos pitan un penalti? ¿Por qué ganamos un partido?’. Esas energías se sienten, pesan, a los futbolistas les cuesta, a todos nos cuesta. Nosotros tuvimos opciones con Lencina para irnos 2-0, en muchos partidos nos ha pasado lo mismo, tenemos la opción muy clara y no nos resulta. No digamos que estamos jugando bien, pero no estamos jugando tan mal como se mira porque no estamos sacando los resultados”, sostuvo Gómez.