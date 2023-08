Nuevo problema para el Junior del ‘Bolillo’ Gómez: jugador se molestó y abandonó la concentración

Junior no ha salido de un problema y ya está metido en otro. Horas previas al duelo contra Cúcuta Deportivo, por la vuelta de los octavos de final de la Copa Betplay, se ha conocido de la molestia de un futbolista de la plantilla.

En imágenes de El Ámbito se puede observar que Martínez fue el primero en llegar al hotel de concentración y después terminó saliendo del grupo de jugadores en una camioneta. No dio declaraciones a los medios presentes.

Martínez había terminado como titular el semestre pasado, por encima de un ídolo de la institución como Sebastián Viera. Sin embargo, con la llegada del uruguayo Santiago Mele, el colombiano se vio relegado a la banca. Hasta ahora no ha tenido minutos en lo que va del semestre.

Otra polémica de Junior

“A los jugadores les habló casi 30 o 40 minutos de cómo es Junior, a donde llegó y qué compromisos debe tener. Les digo, espero que en noviembre me hayas hecho caso y hay muchos que llegan en noviembre con la carta de no renovación y me dicen: ‘Ojalá te hubiera hecho caso’. Es por la inmadurez, por eso ahora estamos buscando que venga casado, aquí a un jugador soltero le cuesta mucho, entonces hay que mirar una cantidad de situaciones”, apuntó el directivo.