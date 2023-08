Decisión final: Junior terminó con los rumores sobre la salida del Bolillo Gómez

Hernán Darío Gómez asumió en el inicio del 2023 la dirección técnica del Junior de Barranquilla. Un reto que, por su gran experiencia, se pensaba le iba a ser fácil de afrontar con la gran nómina del equipo; sin embargo, pasados varios meses, se ha demostrado que no le ha encontrado la clave para sacar de dicho bache al equipo.

En su entrevista con Blu Radio, afirmó que a la interna del equipo no hay malestar con el entrenador, aquel que han querido difundir en los medios de comunicación: “Fue un ambiente muy tranquilo, muy cordial. Ayer no hubo un ambiente caldeado como de pronto se ha querido hacer ver”.

Aunque Bolillo Gómez no ha conseguido los resultados, sigue habiendo apoyo y deseo que la situación se revierta desde este miércoles:

“El mayor sentimiento del profe es de sentirse apenado con la dirigencia, porque ha tenido el apoyo a pesar de que los resultados no han sido positivos, pero tenemos la tranquilidad y esperamos que el equipo mañana empiece a cambiar la cara”.

Cabe resaltar que los cuestionamientos iban dirigidos a una posible salida en caso de que se perdiera por Copa Betplay ante Cúcuta Deportivo. Sobre esto en particular, Baez afirmó: “No hay ninguna situación de decir que el técnico se va o que se dejó entredicho que se va . Nada de eso se tocó”.

Junior con altas exigencias

"Estamos buscando que todo jugador que venga sea casado. Al muchacho soltero le cuesta" Pensé que era fake, pero no. Igual es interesante pic.twitter.com/sAQ7KOsKsY

Con la experiencia que ha manejado en los últimos años, advirtió: “En Junior, los jugadores ganan muy buen dinero y hay algunos que no saben manejar ese dinero”. Esto, haciendo referencia a los casos que no ha sido exitosos, donde aspectos como la indisciplina han dañado la interna del grupo.

Junto a esto, reveló que ha visto el padecimiento de algunos a la hora de vestir la camiseta rojiblanca: “El jugador aquí juega con angustia. Aquí van 10 minutos de partido y los seguidores ya están diciendo que se vayan todos. Si el jugador no tiene una personalidad, una fortaleza mental, entonces les cuesta”.

Finalmente, precisó sobre un jugador que ya no hace parte de la plantilla, pero del cual se esperó mucho en su momento: “Barranquilla es exigente, sus medios son exigentes, su gente y no tiene paciencia como en otras ciudades. Hoy el presidente me dijo ‘estoy impresionado con Cetré y su tranquilidad en los penales y aquí la gente lo mataba. Era una locura’.