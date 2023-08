Referente del América ‘pateó el tablero’ y salió a defender a Lucas González: “Hay que apoyarlo”

Sin embargo, la relación del bogotano no solo estaría rota con la hinchada, sino también con sus jugadores. De acuerdo a la información entregada por Javier Hernández Bonnet, el estratega ha tenido problemas con los referentes del equipo, siendo Carlos Darwin Quintero, el principal señalado.

“Es cierto que noté un cambio con respecto a cuando me había ido. Esto recién empezó y está todo por decidirse; hay mucho por jugar. Apenas es la cuarta fecha y creo que es pronto. Tenemos que estar todos juntos y dar tiempo y credibilidad porque si el ambiente es pesado se pone más complicado. Hay que apoyar al entrenador” , dijo este martes en charla con ‘Zona Libre de Humo’.

Para el volante español, todo ese ambiente hostil se ha dado muy pronto y aseguró que hay mucho tiempo para revertir las cosas. “Hay una idea y hay cosas que necesitan adaptación. Lo que será lo veremos el primero de diciembre y se verá si estábamos en lo correcto o no, pero en la jornada 4 decir que todo es un desastre, que hay que… no. Creo que así tampoco y hay que crear buen ambiente, con un ambiente pesado todo es más difícil”.

Falque pidió paciencia, pues la idea de juego de Lucas hasta ahora se está adaptando al equipo. “El cambio que hay en la nómina desde que yo llegué al América es exponencia l. Ahora no se han dado las cosas, pero todo es un proceso y se necesita de tiempo. En los equipos grandes el tiempo es corto, pero yo creo que hay todo para que el equipo vaya para adelante, tenemos entrenador y tenemos un equipo espectacular”.

¿Hay mala relación en la interna del América?

“Por ahí escuchando lo que dijiste en un programa tuyo, entonces quiero de antemano saber ¿por qué afirmas algo que en el equipo no está pasando? Me pareció de mala manera que salieras a afirmar algo sin siquiera ser precavido y haberles preguntado a las partes”, dijo.

Sobre su gesto por salir del campo, Quintero contó:“Eso dentro de un partido es normal, que un jugador no quiera salir, pero eso no quiere decir que yo esté peleado con el técnico. Si por una cara que pongo vas a salir a decir que el camerino de nuestro equipo está partido, pues me parece muy mal”.