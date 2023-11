Bolivia quiere dar la sorpresa; convocó colombiano de 38 años para las Eliminatorias Sudamericanas

El principal objetivo de la selección de Bolivia en esta doble fecha de las Eliminatorias Sudamericanas es sumar sus primeros tres puntos, ya que, tiene 0 unidades y marcha en la casilla décima de la tabla de posiciones. Aunque la altura de La Paz es su gran fortín, esto no lo ha revalidado en el terreno de juego.

Con Jair Reinoso, los hinchas bolivianos esperan goles y triunfos. “La verdad que las expectativas que tengo mucha ilusión en lo que puedo aportar, en lo que en lo que podemos hacer como selección, que lo más importante ahora es empezar a sumar, ya que no se pudo sumar en las anteriores fechas FIFA. Entonces tengo una expectativa grande de lo que se pueda aportar y que podamos empezar a sumar ”, dijo el atacante en una entrevista con 365 Scores .

Y agregó que “con el profe Zago hablé cuando me dio la bienvenida para la convocatoria, seguramente el lunes que ya me concentro, voy a hablar más con él”. También aprovechó para enviarle un claro mensaje a los hinchas bolivianos.

“Bueno, no promesas, no tengo, no sé cómo vaya a ser el momento. Pero bueno, antes del partido siempre le hago una promesa a Dios. Si pasan ciertas cosas, y seguramente en ese momento lo voy a pensar y se va a dar”, afirmó.