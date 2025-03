Bombazo en el tenis: Djokovic cayó en su debut en el Masters de Indian Wells y alarga su mal momento en el circuito

| Foto: Getty Images via AFP

Djokovic cayó en su debut en el Masters de Indian Wells | Foto: Getty Images via AFP

Durante el partido que se jugó este sábado - 8 de marzo - Nole no se encontró cómodo en ningún momento frente al neerlandés, quien venía de propinar uno de los bombazos del año pasado al derrotar a Carlos Alcaraz en la tercera ronda del Abierto de los Estados Unidos, el US Open.

El serbio facilitó el buen arranque de Zandschulp con un muy mal primer set, en el que cometió 14 errores no forzados, contra seis del neerlandés. Además, solo ganó un 43% de puntos al servicio.

A pesar de la reacción de Djokovic, Van de Zandschulp, reconocido por su sangre fría dentro de la pista, no se intimidó y aprovechó a la perfección las dos oportunidades de break para terminar con la reacción del serbio.

“Sabía que si perdía la calma no me iba a ir bien, es algo en lo que siempre me concentro, especialmente contra los grandes”, dijo el neerlandés, que chocará en la tercera ronda del torneo con el argentino Francisco Cerúndolo.