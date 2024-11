Borrado por Lorenzo tuvo buena noticia en su club y su técnico tomó importante decisión: ¿qué pasó?

Más de la Champions: Ancelotti habla del duelo ante el Liverpool

“Oigo muchos consejos, pero he hecho 1.300 partidos, he hecho 1.300 alineaciones y he hecho casi 4.000 cambios. Nadie me puede dar consejos en este sentido”, respondió el técnico italiano, visiblemente molesto, al ser cuestionado por la distribución de minutos a sus jugadores y su relación con las lesiones.