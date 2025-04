Borrado por Néstor Lorenzo apareció con gol en el exterior: este es el video

Luis Fernando Muriel marcó de penal este sábado 26 de abril en el duelo Orlando City vs. Atlanta United por la MLS de los Estados Unidos. El cotejo acabó 3 goles a 0.

Luis Fernando Muriel sabe muy bien lo que es vestir los colores de la Selección Colombia de Mayores. Sin embargo, en atacante no entra en los planes, actualmente, del director técnico argentino Néstor Lorenzo.

Hay algunos hinchas del combinado patrio piden la convocatoria de Luis Fernando Muriel a la Selección Colombia. Pero eso sí, hay otros aficionados más que no están de acuerdo con un posible llamado del futbolista.

“De mí decían cantidad de cosas. Hasta ahora me siguen acusando de haber hecho cajón y yo en la Selección tenía menos peso que nojoda… Y me acusaron cuando perdimos ante Ecuador”, añadió sin rodeos sobre el supuesto cajón que se lo hizo al director técnico en cuestión.

“Me di cuenta en esta doble fecha con Jhon Córdoba, pasaron estos dos partidos que no pudo marcar con Bolivia, que no pudo marcar ante Chile y la gente ya empieza, pero cuando estaba la Copa América era nuestro tanque, nuestro delantero y esas cosas hacen que el jugador pierda confianza y eso no sirve (…) Toda crítica constructiva tomarla”, expresó.