Brasil derrotó sin problemas a una ya eliminada Chile en la Eliminatoria

Brasil poco a poco se recupera de la crisis deportiva que vivió al inicio de la Eliminatoria.

5 de septiembre de 2025, 2:55 a. m.
Brasil derrota a Chile por la penúltima jornada de la clasificación al Mundial 2026.
Foto: AFP

La Selección de Brasil derrotó son problemas a una selección de Chile que llegó sin chances de clasificar al Mundial a esta penúltima jornada de la Eliminatoria Sudamericana.

El equipo de Carlo Ancelotti dominó el encuentro de principio a fin y consiguió una abultada victoria ante una Chile que se vio superada en todas las líneas.

La apertura del marcador llegó sobre el minuto 38, cuando Stevao, la joven estrella brasileña, se mandó una pirueta para anotar el primer tanto de la Canarinha. Además, este fue el primer gol del jugador del Chelsea en la selección de mayores.

Para el segundo tiempo, Chile intentó controlar el balón y llegar con mayor peligro al arco de Aliison, no obstante, nada pudieron hacer ante la férrea defensa brasileña y sobre el minuto 72 Lucas Paqueta, que recién había ingresado al terreno, marcó el segundo tanto de la noche y comenzó a sentenciar la victoria para su equipo.

El encargado de sentenciar una victoria reconfortante para el equipo dirigido por el italiano fue Bruno Guimaraes, quien milita en el Newcastle inglés. El tanto del mediocampista llegó al minuto 76, tan solo cuatro minutos después del tanto de su compatriota Paqueta.

Contexto: Uruguay hizo lo suyo y avanzó a la Copa del Mundo 2026: Perú quedó eliminado

Con esta victoria, Brasil se consolidó en la segunda casilla de la tabla de posiciones de la clasificatoria al Mundial con 28 unidades, solo superado por Argentina, quien tiene 38 unidades.

Además, esta es la segunda victoria que consigue Carlo Ancelotti como entrenador de Brasil en tres partidos, un excelente inicio en una selección que estaba sumida en el caos.

Brasil derrota a Chile por la penúltima jornada de la clasificación al Mundial 2026.
Foto: AFP

La canarinha cerrará su participación en estas eliminatorias enfrentando a Bolivia en la altura. Cabe destacar que la verde está luchando con Venezuela por un cupo al repechaje para el próximo mundial que se disputará en Norteamérica.

Messi se despide con doblete de golazos

Contexto: Paraguay regresa a un Mundial tras 16 años: así fue el partido ante Ecuador por eliminatorias

Lionel Messi se despidió de su gente este jueves en el estadio Monumental con un doblete que hizo vibrar a 80.000 almas. En su último partido por eliminatorias sudamericanas, el 10 lideró la goleada de Argentina por 3-0 a Venezuela en una noche de lágrimas, aplausos y gloria inolvidable.

Messi (39 y 80) y Lautaro Martínez (75) anotaron los goles para el triunfo de Argentina, clasificada hace rato para el Mundial de Norteamérica en 2026, mientras que Venezuela tendrá una última oportunidad para acceder a la repesca en la última fecha de la clasificatoria.

Messi, brillante en su despedida con Argentina en eliminatorias.
Foto: Getty Images

“Me pasan muchas cosas por la cabeza. Hoy fue mi último partido jugando por los puntos. Viví muchas cosas en esta cancha, buenas y no muy buenas, pero ahora estoy viviendo muchas alegrías con Argentina, disfrutando partido tras partido”, declaró Messi tras el partido.

