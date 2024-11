“Es uno de los mejores entrenadores del mundo, lo respetamos. Pero la CBF no ha hecho ningún contacto”, dijo el presidente de la entidad rectora del balompié brasileño, Ednaldo Rodrigues, a periodistas.

Rodrigues brindó las declaraciones luego de que The Athletic, el portal deportivo de The New York Times, afirmara este viernes que la CBF estaría preparando una “gran jugada” para intentar contratar al laureado director técnico, con el que habría sostenido varias llamadas durante el último año.