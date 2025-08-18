Suscribirse

Deportes

Buenas noticias para Gallardo sobre Juan Fernando Quintero, de cara a juego por Copa Libertadores

Gallardo considera a Quintero como pieza clave para enfrentar a Libertad por el máximo torneo continental de Sudamérica.

Redacción Deportes
18 de agosto de 2025, 10:34 p. m.
BUENOS AIRES, ARGENTINA - JULY 27: Juan Fernando Quintero #10 of River Plate looks on prior to a Torneo Clausura Betano 2025 match between River Plate and San Lorenzo at Estadio Mas Monumental Antonio Vespucio Liberti on July 27, 2025 in Buenos Aires, Argentina. (Photo by Marcelo Endelli/Getty Images)
Juan Fernando Quintero, jugador colombiano de River Plate. | Foto: Getty Images

River Plate, de Marcelo Gallardo, volvió a sonreír en la liga de Argentina luego de superar 4-2 a Godoy Cruz de Mendoza en el Estado Monumental. Los dirigidos por el Muñeco mostraron contundencia en el ataque, logrando de esa manera una importante victoria que los deja en la parte alta de la clasificación.

Las figuras del partido fueron Sebastián Driusii y Giuliano Galoppo, quienes anotaron doblete. Entre los titulares del equipo de Gallardo estuvieron los colombianos Kevin Castaño y Juan Fernando Cuadrado, mientras que el delantero Miguel Borja entró en la segunda mitad.

Juan Fernando Quintero en prácticas con River Plate
Gallardo considera a Quintero como pieza clave para enfrentar a Libertad por Libertadores. | Foto: @RiverPlate

Más allá del espectáculo y los goles, la atención de los hinchas de River se centró en el estado físico de Juanfer Quintero, que encendió las alarmas tras salir de cambio para el inicio del segundo tiempo.

El habilidoso volante sintió un dolor tras deshacerse del balón y se llevó la mano a la rodilla. A pesar de permanecer en cancha hasta el final del primer tiempo, Gallardo prefirió no arriesgarlo y decidió cambiarlo, pensando en la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores.

Lo más leído

1. La fuerte respuesta de Bruce Mac Master al presidente Gustavo Petro: “Ahora es su turno”
2. Alcaldía de Cajicá hace anuncio en medio de búsqueda de la niña Valeria Afanador: “Información de valor”
3. Testimonio de alto funcionario de la Cancillería tiene en jaque a Alfredo Saade por el caso pasaportes: “Orden del presidente”

Antes de dejar el terreno de juego, el colombiano se hizo presente en el marcador con una asistencia en el tercer gol del equipo. No obstante, su salida generó dudas sobre si podrá estar disponible para el duelo continental ante Libertad de Paraguay.

Según la información revelada por el medio argentino TyC Sports, la molestia que sintió Quintero no reviste de gravedad. “Las primeras horas de este lunes trajeron buenas noticias. Sin mayores repercusiones físicas por el golpe sufrido ante el Tomba, el colombiano estará a las órdenes de Marcelo Gallardo en el entrenamiento de esta tarde y todo parece indicar que mantendrá intactas sus chances de pelear por un lugar para el partido ante Libertad”, señaló el medio citado.

Juan Fernando Quintero se fue con una molestia de rodilla en el juego con River Plate
Juan Fernando Quintero se fue con una molestia de rodilla en el juego con River Plate | Foto: Captura ESPN y Getty Images

Esta noticia llevó tranquilidad al cuerpo técnico encabezado por Gallardo y a la hinchada, pues consideran que el colombiano es pieza fundamental para afrontar el duelo ante Libertad por los octavos de final de la Copa Libertadores.

El partido entre River Plate frente a Libertad de Paraguay por los octavos de final de la Copa Libertadores se disputará en el Estadio Monumental de Buenos Aires, Argentina. Este duelo está programado para el jueves 21 de agosto a partir de las 7:30 p. m. (hora colombiana) con transmisión de ESPN y Disney+.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. “Una vez me tocó cantarle a un señor en las piernas”: Jean Carlos Centeno recuerda episodio entre risas

2. Explosivo coctel criminal aterroriza al departamento de Caquetá; Gobierno ofrece recompensas para dar con cabecillas

3. La dura historia que revivió Adriana Bottina sobre la muerte de su papá: “¿Por qué, si éramos tan perfectos?"

4. La fuerte respuesta de Bruce Mac Master al presidente Gustavo Petro: “Ahora es su turno”

5. Buenas noticias para Gallardo sobre Juan Fernando Quintero, de cara a juego por Copa Libertadores

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Juan Fernando QuinteroRiver Plate hoy

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.