Buenas noticias para Gallardo sobre Juan Fernando Quintero, de cara a juego por Copa Libertadores

River Plate, de Marcelo Gallardo, volvió a sonreír en la liga de Argentina luego de superar 4-2 a Godoy Cruz de Mendoza en el Estado Monumental. Los dirigidos por el Muñeco mostraron contundencia en el ataque, logrando de esa manera una importante victoria que los deja en la parte alta de la clasificación.

Las figuras del partido fueron Sebastián Driusii y Giuliano Galoppo, quienes anotaron doblete. Entre los titulares del equipo de Gallardo estuvieron los colombianos Kevin Castaño y Juan Fernando Cuadrado, mientras que el delantero Miguel Borja entró en la segunda mitad.

Gallardo considera a Quintero como pieza clave para enfrentar a Libertad por Libertadores. | Foto: @RiverPlate

Más allá del espectáculo y los goles, la atención de los hinchas de River se centró en el estado físico de Juanfer Quintero, que encendió las alarmas tras salir de cambio para el inicio del segundo tiempo.

El habilidoso volante sintió un dolor tras deshacerse del balón y se llevó la mano a la rodilla. A pesar de permanecer en cancha hasta el final del primer tiempo, Gallardo prefirió no arriesgarlo y decidió cambiarlo, pensando en la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores.

Antes de dejar el terreno de juego, el colombiano se hizo presente en el marcador con una asistencia en el tercer gol del equipo. No obstante, su salida generó dudas sobre si podrá estar disponible para el duelo continental ante Libertad de Paraguay.

Según la información revelada por el medio argentino TyC Sports, la molestia que sintió Quintero no reviste de gravedad. “Las primeras horas de este lunes trajeron buenas noticias. Sin mayores repercusiones físicas por el golpe sufrido ante el Tomba, el colombiano estará a las órdenes de Marcelo Gallardo en el entrenamiento de esta tarde y todo parece indicar que mantendrá intactas sus chances de pelear por un lugar para el partido ante Libertad”, señaló el medio citado.

Juan Fernando Quintero se fue con una molestia de rodilla en el juego con River Plate | Foto: Captura ESPN y Getty Images

Esta noticia llevó tranquilidad al cuerpo técnico encabezado por Gallardo y a la hinchada, pues consideran que el colombiano es pieza fundamental para afrontar el duelo ante Libertad por los octavos de final de la Copa Libertadores.