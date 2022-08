¿Burla hacia Díaz? Jugador del Manchester United genera revuelo con publicación en redes sociales

El pasado lunes se llevó a cabo el clásico de la Premier League entre el Manchester United y Liverpool, equipo que contó con la presencia de Luis Díaz en la titular. Ambos equipos arribaron a este juego con la necesidad de conseguir una victoria, pues sus dos primeras presentaciones fueron decepcionantes para sus hinchas.

Ante este panorama de presión, sumado a la magnitud del partido, los diablos rojos se impusieron con un marcador de 2-1 que alargó la mala racha de los dirigidos por Klopp a tres jornadas sin ganar.

El colombiano Luis Díaz no tuvo la mejor de sus presentaciones en el ‘Teatro de los Sueños’, siendo neutralizado por la defensa del cuadro local, liderada por Raphael Varane y Lisandro Martínez, una de las figuras del juego.

Luis Díaz ya marcó su primer gol con Liverpool en la temporada 2022/2023. - Foto: Getty Images

El guajiro no pudo hacer mucho en el partido. Incluso una imagen donde fue protagonista se robó las miradas de todos los medios y de paso la burla de su verdugo durante toda la noche.

En una de las fotos del juego se puede observar a Díaz siendo controlado por Varane con una especie de ‘tacle’ que lo levantó por los aires.

El defensor galo generó revuelo al subir esta foto en sus redes sociales, que desató todo tipo de comentarios y burlas hacia el colombiano. “Esta noche hemos mostrado nuestra pasión y hemos luchado como debíamos. Old Trafford estuvisteis increíbles”, escribió el jugador en su cuenta de Instagram junto a una serie de imágenes del juego.

Díaz, blanco de la crítica mediática

Tras el resultado, algunos medios europeos analizaron cómo ha cambiado el presente del colombiano Luis Díaz, conforme ha cambiado el del Liverpool.

“Luis Díaz fue anunciado como nuevo jugador del Liverpool el 30 de enero de 2022. Desde su llegada, el guajiro se convirtió rápidamente en figura de los ‘reds’ y, por eso, Jürgen Klopp apostó por su titularidad. El colombiano ya sumó dos títulos con el conjunto inglés y, a raíz de su protagonismo el semestre pasado, se esperaba un gran arranque de Díaz y sus compañeros esta nueva temporada. Sin embargo, es el peor arranque del equipo de Anfield en los últimos diez años”, señaló el diario español Marca.

“Este mal inicio del Liverpool se convierte también en el peor momento de Díaz desde que firmó con los reds. Asimismo, Lucho perdió el invicto en Premier League, ya que no conocía la derrota en esta competencia. Había sumado once victorias y cuatro empates y este 22 de agosto, el equipo de Klopp perdió 2-1 contra el Manchester United por la tercera fecha de la liga inglesa. Liverpool no logra levantar cabeza y Luis Díaz no ha podido evitar el mal momento que atraviesa el club”, agregó el citado medio.

Liverpool Echo, por su parte, publicó decenas de artículos analizando múltiples jugadas y concluyó que el colombiano lo intentó, pero fue neutralizado por Diogo Dalot, el defensa portugués al servicio de Manchester United.

Entretanto, The Guardian no comentó en sí la actuación del colombiano. Lo más cercano que tiene sobre él radica en un informe en el que señaló: “Jürgen Klopp cree que el estilo de juego del Liverpool asegurará que Luis Díaz siga el camino de Mohamed Salah y Sadio Mané para convertirse en un goleador constante de la Premier League”.

El Liverpool enfrentará el sábado 27 de agosto, a las 9:00 a. m., hora colombiana, al AFC Bournemouth, que marcha 15 en la tabla y está una posición arriba del club de Anfield. Allí espera acabar con la mala racha.