Por el grupo D de las eliminatorias africanas rumbo al Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México, la selección de Cabo Verde dio el golpe sobre la mesa y venció por la mínima diferencia a Camerún.

Este equipo suma 19 puntos y está ubicado en el primer lugar de la zona en cuestión. Ante Libia y Eswatini, Cabo Verde tendrá la posibilidad de estampar su nombre en la Copa del Mundo United 2026.

⚽️Cabo Verde 🇨🇻 tiene apenas 4.000 kilómetros cuadrados

⚽️Su población ronda las 530 mil personas

⚽️Su lengua principal es el portugués

⚽️Se independizó en 1975

⚽️Su selección jugó su primer partido en 1978

⚽️Nani tiene ascendencia del país

⚽️Alcanzó los 4tos de final de la Copa… pic.twitter.com/lVVLKZCYzr — VSports Team (@VSportsTM) September 9, 2025

Camerún quedó a 4 puntos del líder del grupo D. Las eliminatorias africanas están más que emocionantes. Cabo Verde está a nada de hacer historia y meterse en su primer Mundial de la Fifa.

“¡Cabo Verde venció a Camerún y quedó a un paso de hacer historia y clasificar a su primer Mundial! A falta de dos jornadas para el final, los ‘Crioulos’ (actualmente 73° en el Ranking FIFA) le sacaron 4 puntos a Camerún y buscarán hacer historia ante Libia (6/10) y Eswatini (13/10)“, reseñó el periodista Samuel Vargas, a través de su cuenta oficial de X.

🚨 ¡Cabo Verde venció a Camerún y quedó a un paso de hacer historia y clasificar a su primer Mundial!



🇨🇻 A falta de dos jornadas para el final, los 'Crioulos' (actualmente 73° en el Ranking FIFA) le sacaron 4 puntos a Camerún y buscarán hacer historia ante Libia (6/10) y… pic.twitter.com/hdKNG6is9M — Samuel Vargas (@SVargasOK) September 9, 2025

Entre otras cosas de las eliminatorias a la siguiente Copa del Mundo, pero de las europeas, la selección de Inglaterra, en Belgrado, venció 5 goles a 0 a Serbia y está cerca de certificar su clasificación.

Los vigentes subcampeones de Europa dominan el grupo K con 15 puntos, muy por delante de Albania (2ª con 8 puntos tras ganar 1-0 en Letonia) y de Serbia (3ª, 7 puntos), el rival a priori más duro para los Three Lions, aunque los balcánicos cuentan con un partido menos.

Inglaterra suma 13 goles a favor y ninguno en contra antes de sus tres últimos partidos clasificatorios previstos en octubre y en noviembre. Pero sobre todo en Belgrado elevaron su juego por primera vez bajo la dirección de Thomas Tuchel, el seleccionador aterrizado en enero.

“Jugamos con mucha intensidad, trabajamos duro, fue trabajo en equipo en su forma más pura. Mostramos nuestra calidad, evitamos que Serbia disparara a portería, no les dejamos ninguna oportunidad, y para lograrlo hay que trabajar duro”, analizó el técnico alemán en el micrófono de ITV1.

👋🏼💥 ¡MANITA DE INGLATERRA ANTE SERBIA! pic.twitter.com/ruVTj53xqO — Post United (@postunited) September 9, 2025

Este martes, el capitán Harry Kane (33), Noni Madueke (35) y Ezri Konsa (52) pusieron el partido cuesta abajo. Marc Guéhi (75), después de la expulsión del capitán serbio Nikola Milenkovic, y Marcus Rashford de penal (90) terminaron de sentenciar. Tuchel no pudo contar en esta ventana internacional con jugadores clave como Jude Bellingham, Col Palmer, John Stones, Phil Foden o Bukayo Saka, lesionados.