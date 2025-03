Cae amenaza a Richard Ríos: presidenta de Palmeiras anunció decisión radical que tomarían

De acuerdo a la directiva, Leila Pereira, el onceno que dirige, así como otros tantos clubes del balompié brasileño amenazan con salir de la confederación que están, luego de que no les hubiesen prestado atención en un pedido que les parecía crucial.

En declaraciones recientes, la presidenta expuso la idea que tienen en mente a través de los micrófonos de TNT Sports: “Si Conmebol no respeta el futbol brasileño, debemos pensar en unirnos a la Concacaf, que nos conviene económicamente”.

Esa razón entregada para un cambio tan drástico, se debe a la falta de respuesta sobre una agresión con tintes de racismo que se generó en la Copa Libertadores Sub-20: “Los brasileños no pueden ser tratados de esa forma, hay racismo y no toman medidas”.

Además de eso, en cierta medida como una ‘amenaza’ ante los organismos sudamericanos, aseguró que de no obtener ayuda escalaría el caso: “El Palmeiras será duro. Como no se puede resolver en la Conmebol, intentaremos resolverlo en la Fifa”.

De una respuesta preliminar que haya tenido ante las denuncias generadas, afirmó: “Cuando ocurrió el incidente, llamé al presidente (Conmebol) Alejandro Domínguez, pero no pude hablar”.

“Después de dar la entrevista que todos vieron, él me llamó y me dijo que sería muy estricto con las sanciones, pero por lo que vi, no fue tan estricto”, completó.