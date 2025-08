Sin embargo, el futuro de Jhon Lucumí y esta opción cambiaron en las últimas horas. El defensa central ya no iría a la liga del territorio británico, ya que, las negociaciones para que se dé el traspaso están frenadas.

En su arribo y su primera conferencia de prensa, Lucho hizo referencia al precio que se pagó por él. “Sé lo que doy a los clubes en los que estoy. He crecido mucho como futbolista. No puedo decir si valgo 70 o 75 millones de euros. Pero vengo aquí a demostrar por qué el club me eligió”, comentó el exjugador del Junior de Barranquilla.