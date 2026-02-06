El propio presidente de Independiente Santa Fe, Eduardo Méndez, confirmó que el libro de pases en el cardenal no está cerrado. Este viernes, 6 de febrero de 2026, contó que están cerca de cerrar a un defensor central.

“Mañana vamos a lanzar el plan de abono para la Copa Libertadores y se comenzarán a vender el domingo. Vamos a ver la reacción de la gente. El defensor central está negociado, pero como es costumbre mía, no me quiero comprometer y estoy esperando la reacción de nuestra hinchada para comprometer esos futuros ingresos”, le dijo Méndez a Carlos Antonio Vélez en Palabras Mayores.

Ese defensor central, según rumores de la prensa, sería Brayan Ceballos. A su vez, Méndez contó que Santa Fe está buscando a un atacante por derecha: “También lo tenemos charlado”.

Jader Valencia suena para llegar a Santa Fe

Jader Valencia ya lleva varias semanas sonando para llegar a Independiente Santa Fe, pero no hay nada confirmado. Este viernes, el periodista Julián Capera reveló que Valencia es una de las opciones del cardenal, aunque no sería el único equipo detrás de sus servicios.

“Jader Valencia próximo a resolver su futuro. Independiente Santa Fe, Deportivo Cali, otro equipo de primera división y uno del exterior han preguntado condiciones al Deportivo Independiente Medellín por él”, contó Capera.

El futbolista Jader Valencia tiene 26 años y se desempeña como atacante en varios frentes. Venía jugando para Deportivo Independiente Medellín, pero es más recordado cuando vistió los colores de Millonarios.

Valencia genera buenos recuerdos en Millonarios, donde integró dos nóminas campeonas de Colombia: en 2017-ll contra Santa Fe, y en 2023-l ante Atlético Nacional.

Además, suma dos superligas y una Copa Colombia. Todos sus trofeos hasta ahora han sido defendiendo el escudo de Millonarios, ostentando un total de 5.

Jader Valencia jugando un clásico con Millonarios ante Santa Fe. Foto: NurPhoto via Getty Images

Reporta Transfermarkt que el contrato de Jader Valencia con Deportivo Independiente Medellín va hasta junio de 2028. Se desconoce cómo sería la operación para que el atacante cambie de club, pero su valor, según la misma web, es de 300 mil euros aproximadamente. El más alto registrado data de julio de 2023, cuando alcanzó los 450 mil euros.