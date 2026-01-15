Deportes

Canterano de Atlético Nacional seguirá su carrera en tradicional club de Inglaterra: Sueña con el Mundial 2026

Canterano de Atlético Nacional, actualmente en España, continuará su carrera en una de las mejores ligas del mundo.

William Horacio Perilla Gamboa

William Horacio Perilla Gamboa

16 de enero de 2026, 12:52 a. m.
Atletico Nacional vs. Alianza Lima - Copa Internacional Mitad del Mundo U18 en Perú.
Atletico Nacional vs. Alianza Lima - Copa Internacional Mitad del Mundo U18 en Perú. Foto: Getty Images

Mientras Atlético Nacional se mentaliza en pelear por un nuevo título en este 2026 y sus nuevas contrataciones, como la de Milton Casco y Nicolás Rodríguez en este mercado de pases, un canterano es noticia en Europa por el inminente cambio de club que tendrá en los próximos días. A este jugador pocos lo tienen en el radar, pero aún mira posibilidades para meterse en la lista definitiva de la Selección Colombia para el Mundial 2026.

Estamos hablando de Jhon Solís, otro canterano de Atlético Nacional que pudo cerrar una venta histórica desde Medellín hasta el fútbol español. En septiembre del año 2023, el jugador de Guacarí (Chocó) dio el saltó al Girona de España, que pagó 6 millones de euros por sus derechos deportivos. El fichaje en una de las mejores ligas del mundo daba a pensar que se iba a meter en convocatorias de la Selección Colombia de Mayores, pero es algo que le ha costado.

Jhon Solís lleva dos temporadas y media en el Girona y le ha costado para consolidarse en la titular del equipo, que es 13° y espera subir un poco más para no tener problemas con el descenso. El canterano de Atlético Nacional jugó 18 partidos en LaLiga en 2023/2024, 19 en 2024/2025 y ahora acumula 12 compromisos en 19 fechas.

Jhon Solis destaca con Girona en LaLiga de España
Jhon Solis destaca con Girona en LaLiga de España Foto: AFP

Parece que llegó la hora de que cambie de club y los rumores lo colocan en el fútbol de Inglaterra. La idea de Jhon Solís es sostenerse en una nómina titular, tener continuidad cada fecha y así ganarse las miradas del técnico Néstor Lorenzo para lograr lo imposible, que es meterse en convocatoria definitiva de la Selección Colombia para el Mundial 2026.

Jhon Solís jugará en la segunda división de Inglaterra

Según reportes que llegan desde Europa, Jhon Solís tiene todo listo para seguir su carrera en la segunda división de Inglaterra, más exactamente en Birmingham City, club que es 14° en Championship y está lejos del ascenso a la Premier League.

Jhon Solís, volante de 18 años.
Jhon Solís, volante de 18 años. Foto: @jhonsolis10

Más allá de eso, el cambio de aires le puede caer muy bien a Solís, un jugador que se consolidó en la primera línea de Atlético Nacional, jugó finales con el equipo verde y podría tener alcance en la Selección Colombia en esta recta final hacia el Mundial 2026.

Todo estaba pausado mientras recibía el permiso de trabajo del Reino Unido. Con los documentos al día, Jhon Solís sale de la disciplina del Girona y viaja al Birmingham City para presentar los exámenes médicos y firmar el préstamo con opción de compra.

Pantallazo X: @PSierraR
Pantallazo X: @PSierraR Foto: Pantallazo X: @PSierraR

En principio, será un préstamo por seis meses y la opción de compra por 8 millones de euros puede ser obligatoria si Jhon Solís cumple con ciertos requisitos en la segunda división de Inglaterra.

