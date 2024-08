Carlo Ancelotti destapa situación que vive Mabppé con el Real Madrid: “No es el tiempo”

Antes del cotejo, el director técnico Carlo Ancelotti habló en rueda de prensa. “Tenemos muchos recursos para ver el cansancio y la idea sobre los jugadores es de no hacer mucho cambio hasta el primer parón. Después, cuando empieza la Champions, tendremos un calendario que aprieta mucho más y ahí se puede pensar a rotar un poco el equipo ”, dijo.

El italiano también puntualizó que “no” había hablado con sus futbolistas sobre la necesidad de pedir el cambio si están cansados y que sus palabras de hace unos días al respecto tras el partido ante el Valladolid no habían sido “absolutamente un toque de atención a nadie, como se ha interpretado”.

“Como no ha sido un toque de atención al equipo lo del partido de Mallorca. He hablado de un tema con ellos que creo que es importante, como he expresado mi opinión sobre el partido contra Mallorca, sin meter o poner el dedo sobre alguien; es simplemente una evaluación que estamos haciendo y nada más porque creo que los más críticos somos nosotros para intentar de buscar la mejor solución posible siempre”, aseveró.