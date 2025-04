Carlo Ancelotti le cobra fallo a Vinicius: toma drástica decisión y favorece a Mbappé

Sin embargo, el brasileño fue cuestionado por fallar un penalti a los 13 minutos, una situación que ya se había presentado. Desde hace varias semanas que el número 7 no cuenta con plena confianza en su juego, algo que se ha reflejado desde el cobro de los 12 pasos.

El estratega italiano no dudó en tomar la decisión. | Foto: Getty Images

Por ello, Carlo Ancelotti no dudó en tomar cartas en el asunto y ya está su primera decisión. De acuerdo con el diario Marca , el estratega italiano decidió que Kylian Mbappé será de ahora en adelante cobrador principal del Real Madrid en los penaltis.

Esta decisión se toma el mismo día en el que se publicó una entrevista en la que Mbappé habló del brasileño. El francés afirmó que uno de los motivos por los que aterrizó en España fue para jugar con el número 7, a quien no ve por fuera del club.

“ Vine con la idea de jugar con él, no me imagino el Madrid sin Vini . Jugamos bien juntos, vamos a ayudar al Madrid”, declaró el astro en su primera entrevista a un medio español, concretamente la cadena televisiva La Sexta .

Con la llegada del futbolista galo se generó debate de quién jugaría en la banda izquierda, donde destacó Vincius. “Es normal, hay debate. No me afecta. Cristiano (Ronaldo) sabía jugar en las tres posiciones de ataque y yo lo he hecho bien en las tres”, prosiguió el futbolista.