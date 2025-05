Carlo Ancelotti se sinceró y admitió la causa por la que Real Madrid no ganó LaLiga: reveló el “problema”

Carlo Ancelotti se sinceró y admitió la causa por la que Real Madrid no se pudo coronar como campeón de LaLiga. Manifestó, sin tapujos, que el gran problema fueron las lesiones.

“No ha sido un problema de creerlo, porque este equipo en el pasado ha sido capaz de creer cosas cuando nadie las creía. Las remontadas que hemos tenido en todo este tiempo pasan por esto, por creer y nunca bajar los brazos. La clave de esta temporada han sido las lesiones que hemos tenido en el reparto defensivo. Han sido demasiadas lesiones de jugadores muy, muy importantes. En el último partido contra el Barcelona, faltaban los cuatro centrales que habían empezado la temporada: Militao, Rüdiger, Alaba... Carvajal no estaba y Mendy tampoco. No ha sido un problema de creer o no creer”, declaró en rueda de prensa.