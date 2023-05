Carlos Alcaraz se proclamó bicampeón del Masters 1000 de Madrid y rompió un récord de Rafael Nadal, ¿cuál?

Nadal no estuvo en el torneo por problemas físicos.

Desde hace un buen tiempo, el juvenil Carlos Alcaraz, nacido en España, deslumbra con su manera de jugar al tenis. A pesar de su corta edad, demostró desde el primer momento que tiene todas las cualidades necesarias para pasar a la historia.

Precisamente, el tenista español, número dos del ránking mundial, revalidó este domingo 7 de mayo su título en el Masters 1000 de Madrid al vencer en la gran final al alemán Jan-Lennard Struff en tres sets por 6-4, 3-6 y 6-3, a tres semanas de Roland Garros.

Cabe mencionar que este es el décimo título ATP para el tenista nacido en El Palmar, que cumplió 20 años el viernes 5 de mayo y que puede ahora regresar al número uno de la clasificación, en vista del bajo rendimiento de Novak Djokovic, simplemente jugando un partido en el Masters 1000 de Roma, que empieza en la nueva semana.

También es oportuno resaltar que Alcaraz no jugó el año pasado en la capital italiana, mientras que el serbio defiende el máximo de puntos, dado que fue campeón allí.

Carlos Alcaraz. - Foto: Getty Images via AFP

Asimismo, esta temporada, Carlos Alcaraz ha ganado ya cuatro torneos, dos de ellos de categoría Masters 1000, ya que también fue vencedor en marzo en Indian Wells. Levantó el trofeo en otras dos citas, en Buenos Aires y Barcelona, ambas sobre tierra batida.

En este sentido, los buenos resultados de Alcaraz sobre arcilla, con 19 victorias en 20 partidos jugados en esa superficie este año, suponen un aval de cara a Roland Garros, que se llevará a cabo del 28 de mayo al 11 de junio.

El juvenil Alcaraz solamente ha perdido un partido sobre tierra en 2023, el de la final del torneo de Río de Janeiro en febrero ante el británico Cameron Norrie.

Sobre el juego disputado este domingo, es de destacar que Struff plantó una gran batalla en la final y llegó incluso a ganar un set a gracias a una táctica ultraofensiva, con servicio-volea continuo, una gran agresividad en el resto y una primera bola “superpotente”.

No obstante, en la última manga el español fue claramente superior, para alegría de una hinchada rendida a su nuevo ídolo en la Caja Mágica de Madrid.

Carlos Alcaraz. - Foto: AP

“A ratos he podido disfrutarlo. Hay veces que hay nervios, que las piernas te pesan y que quieres jugar bien, pero es difícil. Aunque al final he disfrutado más de lo que he sufrido”, manifestó Carlos Alcaraz al finalizar el partido.

Es de vital importancia hacer hincapié en que con este nuevo título Caros Alcaraz rompió un récord que tenía el también tenista español Rafael Nadal. Nadal había sido el único en ganar dos ediciones seguidas del Masters 1000 de Madrid, lo hizo en 2013 y 2014, pero ahora Alcaraz se suma a su lista por el título obtenido en 2022 y en el presente año.

Rafael Nadal y Novak Djokovic, los ausentes

Alcaraz era el gran favorito al título desde el inicio del torneo, marcado este año por las ausencias por problemas físicos de Rafa Nadal, plusmarquista de títulos en Madrid con cinco, y del serbio Novak Djokovic, el número uno del mundo.

Struff había entrado en el cuadro principal como repescado por una baja de última hora, después de haber perdido durante la fase previa. Fue sorprendiendo en los últimos días y en cuartos de final llegó a derribar al griego Stéfanos Tsitsipás, quinto jugador de la clasificación ATP.

Rafael Nadal ausente por problemas físicos. - Foto: AP/Mark J. Terrill

A sus 33 años, el tenista alemán ocupará el lunes el mejor puesto de su carrera, ya que su gran torneo en Madrid le permitirá colocarse 28.º.

*Con información de la AFP.